Utrujeni Kampl s SMS dal košarico Katancu

LJUBLJANA – Enkrat se je moralo zgoditi tudi to, zato pravzaprav nismo presenečeni, da je vezist slovenske nogometne reprezentance Kevin Kampl, eden ključnih členov v igri izbrane vrste, odpovedal svoj nastop v tekmah s Slovaško in Anglijo v kvalifikacijah za SP 2018. Sicer poskušajo zvezdnik bundesligaša Bayerja iz Leverkusna in predstavniki Nogometne zveze Slovenije (NZS) v mirnem tonu pojasniti javnosti, da pač gre za utrujenost nogometaša, ki ne bi mogel prispevati korektnega deleža v zahtevnih tekmah z uglednima tekmecema. Toda že površnim poznavalcem športa in spremljevalcem nogometnega dogajanja je jasno, da se je Kampl, nezadovoljen zaradi statusa v moštvu in nerazumevanja selektorja Srečka Katanca glede njegovih igralskih sposobnosti, odločil za to radikalno potezo.

Tudi Berić avt Ker ima hudič mlade, se je selektor Srečko Katanec včeraj moral soočiti še z dejstvom, da bo v moštvu manjkal tudi napadelc Robert Berić, ki ima poškodovano stegensko mišico. Za položaj v konici napada tako konkurirata Roman Bezjak in Milivoje Novaković.

Čeferinu pojasnil, Katancu (še) ne



Marsikaj namiguje na to, da izjemno vzdržljiv nogometaš z največjo tekaško zmogljivostjo v izbrani vrsti tokrat ne bo manjkal zaradi utrujenosti, temveč zaradi nestrinjanja z odločitvami Katanca. Prva stvar je že to, da je to šefu sporočil kar prek SMS-sporočila, druga pa ta, da je včeraj normalno treniral v Leverkusnu. Kampl je zelo lepo vzgojen mladenič, ki vsekakor pozna bonton in zna zelo uvidevno komunicirati s soigralci, člani strokovnega vodstva, novinarji, navijači... S SMS-sporočilom pa je izrazil svoj nemogoči odnos s Katancem. »Kevin Kampl mi je poslal SMS, da je utrujen. Videl sem, da je v enem mesecu odigral devet tekem. Verjetno nam tak res ne bi bil v pomoč. Pisal sem mu nazaj, naj me pokliče. Še vedno čakam na klic,« je po včerajšnjem treningu na kratko pojasnil Katanec.

