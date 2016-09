ATENE – Uspelo je, Aleksander Čeferin je novi šef Uefe. Za Čeferina je glasovalo 42 članic Uefe. Za Michaela van Praaga pa je oddalo svoj glas 13 članic. Za izvolitev v prvem krogu je potreboval 28 glasov. Pred glasovanjem mu je javno podporo izreklo 32 držav članic Uefe.

»Dragi prijatelji, hvala za vašo fantastično podporo. To je velika čast in velika odgovornost. Moja družina, moja mala in lepa Slovenija je ponosna na to in upam, da boste tudi vi nekoč ponosni name,« je v zahvalnem govoru dejal Čeferin.

Spregovoril je tudi van Praag: »Izgubljati ni lepo, a hvala vam vsem za čisto in odkrito kampanjo. V Italiji je Aleksander rekel, da nisva sovražnika. Demokracija je spregovorila. Nudil mu bom vso podporo, od njega pa je odvisno, ali jo bo sprejel.«

Dogodek spremljamo v živo:

10.54:

Glasovanje se je zaključilo.

V duhu čim večje transparentnosti bodo glasovnice prešteli v dvorani.

10.29:

Glasovanje se je začelo.

10.11:

Na govornico je stopil Aleksander Čeferin. Zahvalil se je za doslej izkazano podporo.

»Od trenutka, ko sem naznanil svojo kandidaturo, sem imel čast, da sem vas vse osebno spoznal. V tem času sem izjemno užival. Med kampanjo sem izkusil spoštovanja. Kljub temu da so nesoglasja, je vedno prostor za debato in razpravo. Smo varuhi te lepe igre. Hvaležen sem za privilegij, ki ga imam. Moj kompas je odgovornost. To bo tudi moje glavno vodilo, če me bo kongres potrdil. Nekateri pravijo, da sem premlad in da nisem voditelj. Ali sem voditelj, tudi sam ne vem. Samo ljudstvo lahko odloči, ali si voditelj. Da sem premlad? Ne vem. Mogoče, vodim lastno podjetje in NZS. Da sem neizkušen? To ni pošteno, do malih držav. Predsedniki majhnih zvez morajo biti iznajdljivejši. Sem pošten, mož besede. Nimam težav z egom in nisem mož nerealističnih obljub. Vsakomur izmed vas sem pogledal v oči in vam predstavil svoje načrte. Vem, da lahko te organizacije ne moremo voditi naprej z nerealističnimi obljubami. Vsi smo utrujeni od trenutne situacije. Vsi si želimo bolj pozitivne zgodbe. Tukaj sem kot nekdo z novim in svežim pogledom. Sem nekdo, ki je drzen in si upa. To je začetek nove ere, era stabilnosti, era, ki končuje privilegije iz nekega drugega obdobja. Danes sem tukaj kot eden izmed vas. Skušal bom biti najbolj dosegljiv predsednik Uefe. Le skupaj lahko dosežemo skupne cilje.

Še vedno je naš cilj promocija nogometa. Nisem sanjač, sem pragmatičen. Prepričan sem, da je grajenje mostov dobro, a mislim, da je grajenje stadionov, prihodnosti in upov boljše. Moj program temelji na uravnoteženosti. To uravnoteženost pa bomo dosegli skupaj.«

»Najprej nogomet,« je citiral bivšega predsednika Uefe in dejal, da je to ideal, za katerega bo delal in za katerega je pripravljen spremeniti svoje življenje.

10.00:

Kandidata sta dobila na razpolago 15 minut, da nagovorita zbrane delegate. Prvi je spregovoril van Praag.

»Tukaj smo zaradi športa. Z vašo pomočjo bi rad postal predsednik Uefe. Nogomet je postal spolitiziran. Vse se navezuje na denar, politiko … Najpomembnejše je, da predstavljamo nogometne navdušence. Z lastnimi očmi sem videl, da obstajajo države, ki potrebujejo pomoč za razvoj. Obljubljam vam svojo moč.« Van Praag je izpostavil, da je ključno grajenje mostov. V programu ima v mislih mešane skupine nogometnih zvez, ne regionalnih. Starost je po njegovem mnenju njegova prednost, saj ima izkušnje in ne potrebuje časa za prilagajanje in učenje. »Starost ponuja znanje, izkušnje in uravnoteženost.«

»Če boste rekli, da moram oditi, bom odšel, če boste z mano zadovoljni, pa bom ostal še en mandat. To bo dovolj časa, da izpolnim svoj program,« je izpostavil v svojem govoru. Napovedal je, da bo nogometnim zvezam omagal tudi pri pogovorih z vladami. »Pregledal bom finančno strukturo. Zdaj je čas za bolj uravnoteženo financiranje med bogatimi in revnimi državami. Ta načrt bo pravičnejši. Drznem si reči, da je to ključna odločitev za evropski nogomet. Zagotavljam vam stabilno, transparentno, cenejšo in poštenejšo Uefo. Obljubljam vam združeno Uefo. Te temelje moramo postaviti zdaj, da ne razpade.

Rad bi bil spet ponosen na nogomet. Čas je za novo vodstvo, vodstvo ki bo inspiriralo. Namenite mi svoj glas. Če lahko citiram Micka Jaggerja: Čas je na moji strani.«

9.55:

Theodore Theodoridis, generalni sekretar Uefe, je podal navodila in tehnične podrobnosti volitev in dodal, da bo v prvem krogu za izvolitev treba doseči absolutno večino. Če v prvem krogu predsednik ne bo izvoljen, bo v drugem krogu dovolj navadna večina glasov.

9.50:

Evelina Christillin je bila edina kandidatka, ki se je potegovala za položaj ženske predstavnice v Fifi. Kongres je potrdil Evelinino kandidaturo. V kratkem govoru je povedala, da je zelo vesela, da je dobila to priložnost.

9.40:

Predsedujoči kongresa je ugotovil, da so prisotni predstavniki vseh 55 članic Uefe.

9.30:

»Zadnje leto je bilo zame neverjetno. Bilo je kot darilo za moje dosedanje delo. Videl sem vaše delo in prizadevanja. Lahko vam povem, da je Uefa v odlični formi. Rad bi se zahvalil vsem za vse, kar ste mi dali v zadnjih mesecih. Bil je res privilegij in nikoli ga ne bom pozabil,« je v poslovilnem govoru dejal Ángel María Villar, ki je na mestu predsednika Uefe začasno zamenjal Michaela Platinija.

Platini in Infantino se o nasledniku nista opredelila. Oba sta dejala, da sta oba kandidata za predsednika sijajna.

9.20:

»Danes se začenja novo poglavje za Uefo. Danes boste izglasovali novega predsednika Uefe. Gre za odlična kandidata, obema želim obilo uspeha in jima obljubljam vso podporo,« je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

9.00:

Michael Platini je spregovoril pred zbranimi na kongresu Uefe in dejal, da je njegova vest čista, ter se zahvalil vsem za podporo in pomoč. »Nogomet je igra, ki jo igrajo 5-letni otroci in 45-letniki. Je ekipna igra, je najpreprostejša in najlepša. Je igra, ki jo je treba spoštovati in negovati. Želim vam, da bi bili pri tem uspešni tudi v prihodnosti.« Dodal je, da nogomet ne pripada Fifi niti Uefi, ampak vsem.

Zahvalil se je za minulih devet let in se osebno poslovil od organizacije, v kateri je tako dolgo deloval.

Member associations filter in before start of #UEFA Congress at 10am (9am CET 8am BST). New president to be elected pic.twitter.com/hmJ4HgMmJw — Sportcal (@sportcal) September 14, 2016