Usodna bitka za topničarje

Medtem ko je v drevišnjem sporedu uvodnih tekem (ob 20.45) osmine finala nogometne lige prvakov madridski Real na domači travi favorit proti moštvu iz Neaplja, bo prava poslastica obračun med Bayernom in Arsenalom.



Pri slednjem bo namreč trener Arsène Wenger znova pred zahtevno nalogo in pod pritiskom, da konča prekletstvo londonskih topničarjev na prvi stopnji izločilnih bojev elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Arsenal je namreč v zadnjih šestih sezonah tekmovanje v LP vsakokrat končal z izpadom v osmini finala. A bavarski nogometni ponos samozavestno jaha na rekordnem nizu petnajstih zaporednih zmag v evropskih tekmah na domači Allianz Areni, poleg tega je Wengerjeve fante iz lige prvakov izločil v letih 2013 in 2014. Sedeminšestdesetletni prekaljeni trenerski maček Arsène Wenger doživlja kritike že zaradi Arsenalove suše pri osvajanju domače lovorike državnega prvaka, vnovični izpad v osmini finala lige šampionov pa bi le še povečal pritisk na Alzačana, naj po dvajsetih letih službovanja, s koncem sezone mu poteče pogodba, naposled zapusti trenersko krmilo topničarjev.



A tudi Bayern ima svoje težave. Resda na domači fronti korakajo proti petemu zaporednemu naslovu državnega prvaka, a igra pod vodstvom Carla Ancelottija je vse drugo kot igra visokega ritma s številnimi zadetki, ki jo je zahteval zadnji trener Bavarcev Pep Guardiola. Petkratni evropski klubski prvak Bayern se je sicer v vsaki od zadnjih treh sezon v ligi prvakov prerinil do polfinala, zdaj naposled želi storiti še predzadnji korak in zaigrati v finalni tekmi 3. junija v Cardiffu. Bavarski velikan trpi zaradi strelskega posta Thomasa Müllerja, a stvari pred vrati učinkovito rešuje Poljak Robert Lewandowski, po njegovih strelih so morali nasprotni vratarji v tej sezoni v vseh tekmovanjih že 23-krat pobrati žogo iz svoje mreže. »Tekmi z Arsenalom bosta za nas velik izziv. Londončani imajo zelo dobre igralce, a osredotočiti se moramo sami nase. Če bomo igrali najboljši nogomet, kot ga zmoremo, Arsenal verjetno nima prav veliko možnosti,« ocenjuje napadalec iz Varšave.



Ranljivi Arsenal



Arsenalovi navijači imajo torej že polno kapo Wengerjevega besednega žongliranja o predstavah topničarjev, ti morajo rezultatsko naposled že kaj zadeti. A gospod iz Strasbourga na klopi londonskega kluba goni svojo. »V Münchnu smo že zmagali, čutim, da tokrat imamo možnosti, da se prebijemo v četrtfinale. Še posebno ker smo gostitelji povratne tekme. Čas pa je tudi, da naposled zadene Mesut Özil,« se opogumlja Arsène Wenger, saj turški Nemec zadetka ni dosegel že vse od zgodnjega decembra. »To je težava, saj pri njem veste, da lahko vedno odigra kakšno zares izjemno potezo,« je alzaški trener še dodal o svojem varovancu. Nekdanji Arsenalov zvezdnik Thierry Henry pa težavo svojega nekdanjega kluba vidi na psihološkem področju. »Arsenal je ranljiv proti vrhunskim klubom,« je svojo tezo sporočil Francoz.