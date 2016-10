Upornik Kevin Kampl je postal grešni kozel

LJUBLJANA – Potem ko se je že zdelo, da so se priprave nogometne izbrane vrste na kvalifikacijski tekmi za SP s Slovaško in Anglijo v Stožicah vrnile v normalne tirnice, so se včeraj v zvezi z afero Kampl oglasili kar reprezentanti sami z izjavo za javnost (glej okvirček). Moštvo je oslabljeno zaradi zvezdnika Bayerja iz Leverkusna Kevina Kampla, ki se je izgovoril na utrujenost, že dolgo pa je znano, da se ne strinja s selektorjem Srečkom Katancem glede svojega igralnega položaja. Vesoljna Slovenija zdaj ugiba, ali bi lahko Kampl vse skupaj izvedel nekoliko drugače, kot pa da je poslal suhoparno SMS-sporočilo selektorju, in se na podoben način opravičil tudi predsedniku Nogometne zveze Slovenije Aleksandru Čeferinu. Nekateri prekaljeni nogometni mački z zajetno reprezentančno kilometrino, s katerimi smo govorili, bi mu svetovali drugače: »Pridi na zbor, bodi utrujen ali poškodovan, spodbujaj soigralce.« Kampl je storil, kar je storil, z omenjeno izjavo pa so ga zdaj pošteno potunkali še vsi kolegi iz slačilnice. Če ne drugega, so v Kamplu hote ali nehote našli grešnega kozla v primeru neuspeha proti Slovaški in/ali Angliji. Zakaj menijo, da jih je pustil na cedilu, je bilo vprašanje za Valterja Birso pred včerajšnjim treningom v Stožicah. »Podali smo izjavo. Z njo smo poskušali zaključiti zadevo, da imamo mir in se osredotočimo na tekmi. To je to,« je bil kratek in jedrnat Birsa.

Tudi Kozak brez dveh Težave niso prisotne samo v slovenski reprezentanci (odstotna upornik Kevin Kampl in poškodovani Robert Berić), z njimi se ubada tudi slovaški selektor Jan Kozak. Zaradi kazni (izključen proti Angliji v 1. krogu) ne more računati na kapetana in enega izmed stebrov obrambe Martina Škrtela, iz reprezentance pa je za tekmi s Slovenijo in Škotsko izključil napadalca Vladimirja Weissa. Šestindvajsetlenik je v nedeljo vinjen vozil svojega luksuznega mercedesa po ulicah Bratislave, v avtu je bilo menda kar devet ljudi. Interpretacije dogodka so različne, po eni Weiss naj ne bi bil voznik. Slovaki bodo danes prispeli v Ljubljano, kjer bodo zvečer preizkusili zelenico na stožiškem stadionu.

