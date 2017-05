Upajo na barcelonski čudež

Upanje umira zadnje. Nogometaši Atletica, seveda z Janom Oblakom v vratih, v mestnem madridskem derbiju, tokrat v povratni polfinalni tekmi nogometne lige prvakov, proti Realu lovijo zaostanek z 0:3 z uvodnega dvoboja na stadionu belega baleta. Upanje, da bi se lahko kaj podobnega zgodilo tudi tokrat, jim daje februarska sobota leta 2015. Atletikovci so namreč takrat v obračunu španskega prvenstva madridskega tekmeca premagali kar s 4:0 za eno od največjih zmag nad slavnejšim rivalom iz prestolnice. To je bila tudi edina zmaga z več kot tremi zadetki razlike nad Realom v zadnjih štirih desetletjih. »Nikoli ne veš, kaj se bo v nogometu zgodilo, le vprašajte Paris Saint-Germain, kako jo je skupil v Barceloni. Bojevali se bomo,« se opogumlja Atleticov nogometaš Koke. »Zelo težko bo, a to je nogomet. Kot že povedano, bojevali se bomo do zadnje trohice upanja. Poskušali bomo narediti nekaj nemogočega, a smo le Atletico Madrid in morda se nam vseeno le posreči. Oziroma prepričan sem, da nam lahko uspe, če ne bi bil, potem tega ne bi rekel,« je pred dvobojem na stadionu Vicente Calderon, klub se v prihodnji sezoni seli na novega, varovancu pritegnil trener Diego Simeone. A žimničarji so proti Realu v ligi prvakov izgubili že v treh zaporednih sezonah, leta 2015 so izpadli v četrtfinalu, še posebno boleči pa sta izgubljeni finalni tekmi v letih 2014 in 2016. Črnogorski igralec sredine obrambe Stefan Savić je dodal: »V možnost preobrata bomo verjeli vse do konca, saj je to naše splošno razmišljanje. Igrali bomo tudi pred svojimi navijači.« Po kolegih je svoje mnenje podal še kapetan Gabi. »Seveda nam lahko uspe, poglejte Barcelono – ta je imela še celo neugodnejši izid 0:4, kot ga imamo mi. Borili se bomo, da nam uspe, v nasprotnem primeru bomo izpadli vsaj z visoko dvignjenimi glavami,« je menil.



Tekma, ne vojna



V taboru enajstkratnega evropskega klubskega prvaka se zavedajo, da so tekmeci z drugega konca španske prestolnice žilavi in neustrašni, a tudi, da imajo po miselnosti in igralski kakovosti pa še z izidom 3:0 argumente, da znova preskočijo Atletico. »Real ima z Evropo posebno povezavo, v ligi prvakov je vse nekaj posebnega. Igranje v tem tekmovanju za Real ti spravi dlake pokonci. Vsak obračun z Atleticom je težak, saj je veliko moštvo, a vemo, kako ga premagati,« je samozavesten Realov Lucas Vazquez. »Moramo odigrati popolno tekmo. Če bomo razmišljali le o prednosti treh zadetkov z uvodne tekme, bomo imeli težave. Ne smemo biti presamozavestni, smo korak od finala, a nismo osvojili še ničesar. Moramo biti zelo zbrani in odigrati, kar znamo. Ne smemo razmišljati o preteklih dveh finalih lige prvakov proti Atleticu, ki smo ju dobili, tokrat bo povsem nova tekma. Vemo, da bomo pod pritiskom, ostati moramo mirni in razmišljati, da je to le nogometna tekma, ne vojna,« se je razgovoril trener in nekdanja igralska legenda kraljevega kluba Zinedine Zidane. Kapetan Sergio Ramos je vsemu besedno le še pritisnil piko na i: »Na igrišče moramo priti z jasnimi zamislimi, dati maksimum, na travnati površini moramo pustiti dušo. Ključ uspeha so povezanost, žrtvovanje in sposobnost garanja za ekipo.«