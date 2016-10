Umrl je legendarni kapetan brazilske reprezentance

RIO DE JANIERO – Brazilska nogometna zveza je sporočila, da je v torek umrl Carlos Alberto, kapetan ekipe Brazilije iz leta 1970, ki je osvojila naslov svetovnih prvakov. V finalu SP 1970 proti Italiji je prav Carlos Alberto zadel zadnji gol za končnih 4:1.

Carlos Alberto je umrl za posledicami infarkta.

Branilec Carlo Alberto je bil eden ključnih mož reprezentance, ki jo imajo številni Brazilci kljub obilici zvezdnikov iz poznejših let še vedno za najboljšo v zgodovini države. Takrat so Brazilci pod vodstvom selektorja Maria Zagalla predstavili sodoben in napadalen nogomet, ki se je izkazal za zelo učinkovitega.

Za brazilsko izbrano vrsto je Alberto zbral 50 nastopov, le SP 1974 je moral izpustiti zaradi poškodbe. Krovna mednarodna zveza Fifa ga je leta 2004 uvrstila na seznam 100 največjih nogometašev vseh časov.

Carlos Alberto je v igralski karieri igral za domače klube Fluminense, Botafogo, Flamengo in Santos, preizkusil pa se je tudi v tujini. V zlatem obdobju nogometa v ZDA je tako igral tudi za slovito ekipo New York Cosmos skupaj z nemško legendo Franzem Beckenbauerjem in še bolj slavnim rojakom Pelejem. Po končani karieri leta 1980 je bil trener v Braziliji, Kolumbiji, Mehiki in ZDA, pa tudi selektor Omana in Azerbajdžana.