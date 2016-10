Ukrajinski kaos v Celju

Menda je bilo glede rezultatov v celjskem nogometnem prvoligašu vse lepo in prav, če gre verjeti njihovemu športnemu direktorju in članu upravnega odbora Spasoju Bulajiću, ki je v mesto ob Savinji sredi septembra pripeljal investitorje iz Ukrajine, pa tudi predsedniku kluba Stevanu Đorđeviću. Bo že držalo, saj je Celje kljub številnim spremembam v moštvu na 5. mestu lestvice, le točko za tretjeuvrščenimi Domžalami in četrtouvrščeno Gorico. Toda novi vlagatelji, ki prihajajo iz Ukrajine – v upravnem odboru kluba sedi njihov predstavnik Igor Dedišin –, podjetje K Partners Sport Management s.r.o. pa imajo registrirano na Češkem, so si zaželeli imenovati svojega trenerja. Glavni kandidat je njihov prijatelj, 42-letni Hrvat Igor Jovičević, ki je trenersko kariero začel pri ukrajinskem prvoligašu Karpati iz Lvova, za katerega je prej tudi igral, v tistem obdobju pa je v klubu deloval že omenjeni Dedišin. »Z našimi partnerji, s katerimi smo podpisali memorandum o sodelovanju, v kratkem pa bomo ustanovili še skupno družbo, imamo tihi dogovor, da soodločajo pri imenovanju kadrov v prvem moštvu. Oni so dali pobudo za menjavo trenerja. Če bodo prispevali polovico proračuna, potem že imajo pravico do tega,« nam je včeraj dejal Đorđević, ki pa je potrdil, da Ukrajinci za zdaj še niso izvršili nobenega nakazila za celjski klub, saj še niso urejene vse zadeve, a jim zaupa, da bodo izpolnili vse dogovore. Menjava trenerja je torej kar padla z neba? »Strinjam se, vse se dogaja zelo hitro. Toda to je nogomet. Kot predsednik moram zaupati našemu športnemu direktorju, on pa bo odgovarjal za svoje poteze. Pevnik je dobro delal, na sestanku sem se z njim dogovoril, da bo prevzel naš šolski nogometni center, kjer trenutno škriplje. V klubu bi ga radi zadržali tudi naši partnerji iz Ukrajine,« je še pojasnil prvi mož celjskega prvoligaša in na vprašanje o trenutnem statusu Pevnika odgovoril: »Trenutno je tu status quo. Bulajiću in partnerjem sem dal na voljo 48 ur, da se dogovorijo z Jovičevićem, v nasprotnem primeru bo trener ostal Pevnik. Moštvo trenutno vodi Aleksander Radosavljević, ki je sicer trener mladinske ekipe,« nam je še razkril Đorđević. Nenavadno je to, da je predsednik Celja sploh dopustil tako nedorečeno zamenjavo glavnega trenerja, še preden bi se sploh dogovorili z novim strokovnjakom.



Pevnik se je medtem umaknil pred javnostjo. Đorđeviću je menda dal besedo, da bo ostal v klubu kot vodja šolskega nogometnega centra, če pa se zgodba z Jovičevićem ne bi izšla, bi spet prevzel vodenje prvega moštva. Vse naj bi bilo znano danes. Pa naj razume, kdor more?