Turška prenova Olimpije

Kot kaže, se je moštvo Olimpije do odhoda na dvotedenske priprave v Turčiji (do 19. februarja) naposled le popolnilo z vsemi novinci. Potem ko je vodstvo zmajev kot zadnjega predstavilo nekdanjega reprezentančnega branilca, 34-letnega Branka Ilića, se jim je včeraj na poti do vrat Azije pridružil še 20-letni Britanec nigerijskih korenin Nathan Oduwa, ki se najbolje znajde na krilnem položaju v napadu. Mladenič je odrasel v nogometni šoli londonskega Tottenhama, potem se je od leta 2014 selil na posojo v nižjeligaše, tudi takratnega škotskega drugoligaša Rangersa, toda nikjer se ni posebno naigral niti pretirano izkazal. Po igranju za mlajše selekcije Anglije se je preselil v reprezentanco Nigerije do 23 let, a se ni uvrstil v olimpijsko moštvo za Rio 2016. V dresu Olimpije bo očitno poskusil z novim zaletom v karieri. Trener Luka Elsner ima tako v Turčiji pod svojo taktirko 26 igralcev, med njimi je nizozemski bočni branilec Wouter Bouma. Če bo tudi on podpisal pogodbo z zeleno-belimi, bo Olimpija spomladi imela v svojih vrstah osem novincev (še Daniel Avramovski, Kingsley Boateng, Issah Abass, Alexandru Cretu in Dino Štiglec). Z ekipo je za zdaj tudi Rok Kronaveter, ki pa bo zanesljivo odšel, ko bo sklenjen posel o prestopu. Vrsta fantov z veljavno pogodbo je ostala doma, saj jim športni direktor Ranko Stojić pospešeno išče nove klube. To so Andraž Kirm, Aljaž Krefl, Darijan Matić, Đorđe Crnomarković, Leo Ejup, Marko Vukčević, Julius Wobay in Sandi Čoralić. Vsaj trojico od naštetih bi rad v ekipi videl trener zadnjeuvrščenih Radomelj Robert Pevnik, vendar bo moral upoštevati finančne omejitve kluba. Če bi odpisani zmaji že prišli na posojo, bi to tudi nekaj stalo.



Maribor je medtem v turškem Beleku odigral že tri tekme. Po remijih z ruskim prvoligašem Arsenalom iz Tule (1:1) in beloruskim prvakom Bate Borisovom (0:0) so se vijolični včeraj pomerili z ukrajinskim prvoligašem Oleksandrio in spet dosegli neodločen izid (1:1). Damijan Bohar je zadel za vodstvo, Luka Uskoković pa je z avtogolom pomagal tekmecem do remija. Celje je podpisalo triletno pogodbo z 20-letnim srbskim krilnim napadalcem Luko Belićem, ki je bil zelo obetaven mladinec Dinama iz Pančeva in OFK Beograda, zato ga je k sebi povabil londonski West Ham, kjer se ni prebil v člansko moštvo. Jeseni je bil posojen škotskemu Motherwellu, pred tedni je prekinil pogodbo z Londončani. Celjani so nazadnje v Umagu odigrali prijateljsko tekmo z Gorico, ki je bila boljša s 3:1. Za Primorce so zadeli Osuji Bede Amarachi, Matija Boben in Žiga Kous (avtogol), za Celjane je edini gol zabil Rudi Požeg Vancaš. Luka Koper pa je dobila še 23-letnega grškega vezista Theofanisa Tzandarisa na posojo iz Olympiakosa in 27-letnega hrvaškega napadalca Sandija Križmana, ki je nazadnje igral za Željezničar.



Kamerun afriški prvak



Nogometna reprezentanca Kameruna je v gabonskem Librevillu v finalu afriškega prvenstva premagala Egipt z 2:1. Arsenalov vezni igralec Mohamed Elneny je za Egipt zadel v 22. minuti, nato pa sta bila v drugem polčasu za Kamerun uspešna rezervista Nicolas N'Koulou (60.) in Vincent Aboubakar (89.). Kamerun je petič postal afriški prvak in prvič po letu 2002. Egipt je ostal pri sedmih pokalih za najboljšo reprezentanco v Afriki, kar je največ med vsemi.