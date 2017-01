Tudi navijači Olimpije sestavljajo moštvo

Če že na domači nogometni sceni ne moremo dočakati prave medijske bombe, ko govorimo o prestopih igralcev, pa smo priča precej nenavadnemu komuniciranju v taboru slovenskega prvaka Olimpije. Ko je postalo bolj ali manj jasno, da naj bi zmaje okrepil nekdanji kapetan Kopra Ivica Guberac, ki je jeseni igral za ruskega drugoligaša Himki, so se na njegov morebitni prihod ogorčeno odzvali navijači iz skupine Green Dragons. Vodstvo kluba s predsednikom Milanom Mandarićem ter podpredsednikom in športnim direktorjem Rankom Stojićem na čelu se je zbalo, da bi naletelo na bojkot najzvestejših privržencev, zato je raje prižgalo rdečo luč za prihod 27-letnega vezista iz Kopra. Da bi v javnosti prikazali, da jim tega niso narekovali navijači, so na klubski strani objavili vest z izjavo Guberca, v kateri razlaga, zakaj ga ne bo v Ljubljano; češ da bo kariero raje nadaljeval v tujini. Gre za malodane bizarno potezo Olimpije; namreč objavljati članek o igralcu, ki sploh ni podpisal pogodbe niti ni prišel v njihovo slačilnico. Dobro, če bi šlo za slovenskega reprezentanta ali tujega zvezdnika... Medtem trener Luka Elsner prizadevno dela s prenovljenim moštvom. Novinci so branilec Dino Štiglec, defenzivni vezist Alexandru Cretu, ofenzivni vezist Daniel Avramovski ter napadalca Issah Abass in Kingsley Boateng. Sicer ima Elsner na kupu še vedno preveč igralcev, saj Stojiću nikakor ne uspe dobiti ustreznih delodajalcev za vse nezaželene in tiste, ki bi radi zapustili zmajevo gnezdo. Olimpija je v pripravljanih tekmah premagala hrvaškega drugoligaša Zagreb (3:0) in slovenskega drugoligaša Dob (7:0), tretjo tekmo bo odigrala v soboto s Krškim v Umagu.



Jesenski prvak Maribor je včeraj na umetni travi v Ljudskem vrtu odigral tretjo pripravljalno tekmo in si priigral tretjo zmago. Tokrat so bili vijolični boljši od avstrijskega drugoligaša Kapfenberga (5:0), prej so premagali tretjeligaša Nafto (2:1) in madžarski ZTE (3:1). Četrto tekmo bodo varovanci trenerja Darka Milaniča odigrali v soboto proti hrvaškemu drugoligašu Gorici iz Velike Gorice. Milanič v procesu uigravanja ekipe daje veliko priložnosti tudi mladim igralcem, v prvi vrsti 20-letnemu Črnogorcu Luki Uskokoviću na položaju levega bočnega branilca. Minutažo so že dobili tudi 18-letni napadalec Luka Štor, 21-letni vezist Ranko Moravac, 21- letni vezist Danijel Vujčić, 18-letni branilec Adis Hodžić in 18-letni vratar Nino Irgolič.



Tretjeuvrščene Domžale so v prvi pripravljalni tekmi z 1:0 premagale avstrijskega prvoligaša Wolfsberger, v drugi jih je premagal tekmec enakega kalibra Sturm iz Gradca z 2:0. Na treningih v Umagu se je rumeno-modrim pridružil hrvaški krilni igralec Petar Franjić. V hrvaški Istri bodo dobršen del pripravljalnega obdobja preživeli Celjani. Novinca sta 27-letni srbski vezist Goran Galešić in 21-letni branilec Igor Košman, z grofi za zdaj vadi tudi nekdanji član Aluminija iz Kidričevega, 21-letni hrvaški vezist Lovro Cvek.