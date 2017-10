Triglav ponagajal Mariboru, Rudar zabija in zmaguje

LJUBLJANA – Prvoligaški nogomet gre na kratke oktobrske krompirjeve počitnice. Morda, a dvomimo, saj je za vse enako, z največ nejevolje na koledar tekmovanja Prve lige Telekom Slovenije pogledujejo v taboru velenjskega Rudarja, ki je ujel izvrstno formo – vikend je sklenil s tretjo zaporedno zmago in četrto tekmo brez poraza. Tokrat so Velenjčani žrtev našli nedaleč proč, v Dravogradu, kjer so ugnali Ankarančane. »Resnično mi je žal, ker smo prejeli tako naivna zadetka. Dobro smo začeli in pritiskali. Morali bi zabiti gol. A ga nismo. Pri obeh zadetkih, ki smo ju prejeli, smo se odzvali začetniško. Velenjčani so dobili krila in zasluženo zmagali,« je v duhu ferpleja trener Vlado Badžim čestital rudarjem, ki so se zavihteli na tretje mesto. »Vse čestitke gredo fantom, ki niso bili le borbeni in požrtvovalni, ampak tudi zelo učinkoviti. Ustvarili smo si še nekaj priložnosti, lahko bi zabili še kak gol,« pa trener Marijan Pušnik ni skoparil s komplimenti svoji zasedbi.

Čeh dvakrat Nogometaši v 2. slovenski ligi so igrali tekme 9. kroga. Največ zadetkov (do konca naše redakcije) so videli gledalci v Rogaški Slatini, kjer je domača Rogaška izgubila proti ptujski Dravi z 2 : 4. Dva od ptujskih golov je prispeval nekdanji reprezentant Nastja Čeh. Drava se je tako točkovno izenačila z doslej drugouvrščenimi Radomljami. Krka je v gosteh premagala Bravo z 2 : 1, prav tako je z 2 : 1 zmagal sežanski Tabor na gostovanju pri Rolteku Dobu, že v petek pa sta se Nafta 1903 in Ilirija 1911 razšli z 2 : 2.

Izidi 9. kroga v 2. SNL: Rogaška Slatina : Drava 2 : 4, Bravo : Krka 1 : 2, Roltek Dob: Tabor 1 : 2, Nafta 1903 : Ilirija 1911 2 : 2.

Resna poškodba Handanovića

Državni prvaki Mariborčani ostajajo neporaženi, a so zagotovo pričakovali več kot le točko proti zadnjeuvrščeni ekipi Triglava. Tekma se je končala z nepriljubljenim izidom 0:0. Ne enim ne drugim ne gre očitati, da se niso trudili, a žoga ni našla poti med vratnici. Pod zadnji poizkus se je podpisal Dino Hotić. »Tekma je imela vsebino, sploh v prvem polčasu. Imeli smo všečne akcije, kombinatoriko, veliko zaključkov, fantje so bili razigrani. Meni je manjkal samo ta en gol, ki bi obrnil zadeve, saj bi morali tekmeci priti dlje od svojih vrat, kar bi mi lažje izkoristili,« je bil s prikazanim zadovoljen Darko Milanič, ki ima v teh dneh nekaj skrbi. »Upam, da bo Jasmin Handanović spet nared do naslednjih tekem. Ima poškodbo mišice, ki ni prijetna. Gre za specifiko pri vratarju, v zgornjem delu telesa, kar je posledica udarca, ki ga je dobil. Vendar na srečo ni hujšega zapleta in verjamem, da se bo s pomočjo fizioterapevtov hitro vrnil,« se Milanič nadeja hitre vrnitve mariborske hobotnice in enice. Milanič je še napovedal, da bodo igralci dobili nekaj odmora, vsem reprezentantom pa želi akcijo brez poškodb. »Ta točka je kot zmaga. Dali smo vse od sebe, zato smo bili nagrajeni. V resnici smo vzeli dve točki Mariboru. Želel bi si, da še naprej delamo tako. Sledi premor, potem pa bomo nadaljevali lov na prvo zmago,« je pristavil Siniša Brkić, trener kranjskega Triglava, ki je pri petih točkah – zaradi petih neodločenih rezultatov.

Škrbić sam na vrhu Izidi 11. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Celje: Maribor 1:1 (400 gledalcev,; Filip Dangubić 12.; Zeni Husmani 27), Ankaran: Rudar Velenje 0:3 (160 gledalcev; John Mary 28., 51., Jakob Novak 69), Krško: Aluminij 2:0 (400 gledalcev; Uroš Jovanovič 5., Marin Jurin 17.), Maribor: Triglav 0:0 (1500 gledalcev), Olimpija: Gorica (večerna tekma). Vrstni red strelcev: Miljan Škrbić (Krško) 9 golov, Matej Poplatnik (Triglav) in Issah Abass (Olimpija) po 5, Ricardo Alves (Olimpija), John Mary (Rudar) in Petar Franjić (Domžale) po 4. Pari 12. kroga: Rudar Velenje: Maribor (v petek, 13. 10., ob 20.20), Triglav: Krško (v soboto, 14. 10., ob 13. uri), Gorica: Celje (v soboto, 14. 10., ob 15. uri), Domžale: Ankaran (v soboto, 14. 10., ob 17. uri), Aluminij: Olimpija (v soboto, 14. 10., ob 20.20).

Rožmana skrbi realizacija

Remi več pa premorejo Celjani, ki so v 11 tekmah šestkrat igrali neodločeno. Tokrat z Domžalami, ki so v zadnjih osmih tekmah slavili zmago le dvakrat. Rezultat bi se lahko prevesil na eno ali drugo stran – od 65. minute so gledalci videli domači poskus Filipa Dangubića, a je ustrelil mimo, za goste sta poskusila Luka Volarič in Dario Melnjak. »Najbolj sem se bal rezultata 0 : 0. Kljub temu lahko rečem, da smo gledali dobro in zanimivo tekmo. Moj vtis, takole na pamet, je, da smo imeli lepše priložnosti, ki bi jih morali izkoristiti. Trpeli smo na terenu, tekli in dobivali medsebojne obračune. A je bilo to premalo za tri točke,« je obžaloval priložnosti Dušan Kosič. »Na večini zadnjih ligaških tekem smo bili precej nevarnejši tekmeci, a kot po pravilu se na koncu vse obrne proti nam. Tekmeci izkoriščajo redke napake v naši obrambi,« pa se izhoda iz rezultatske krize (trener Simon Rožman opozarja tudi na slabšo realizacijo) veseli Zeni Husmani, 26-letni vezist, ki je v petek postal 15. igralec NK Domžale, ki so dosegli gol v letošnjih tekmovanjih.

Gruborja zmotil odnos

Četrte zmage so se razveseli v NK Krško, ki je porazilo Aluminij. Tako Krčani kot Kidričani septembra še niso zmagali, negativni niz so prekinili prvi. Vnovič se je izkazal Tonči Mujan, ki je zbral sedem podaj (Krško je v tej sezoni zabilo 19 golov). »Enostavno smo začeli tekmo, kar nam je olajšalo nadaljevanje. V drugem polčasu smo se zaprli in na koncu nam je uspelo, štejejo točke,« je bil pragmatičen Radovan Karanovič, pomočnik v taboru NK Krško. Gostujoči trener Slobodan Grubor ni bil zadovoljen. Dobili smo občutek, da ga je bolj kot poraz bolel odnos njegovih varovancev. »Tako se ne more nositi dresa NK Aluminij. Tega ne morem tolerirati. Prejeli smo dva poceni gola. V nadaljevanju tekme smo poskušali to popraviti, a ni šlo; tudi zato, ker se je domačin branil z desetim igralci,« je brez dlake na jeziku povedal Grubor. N