Triglav hoče v prvo ligo

Za desetimi ekipami v 2. slovenski nogometni ligi je devet krogov, na vrhu pa so trdo zasidrani igralci kranjskega Triglava. V devetih tekmah so zbrali prav toliko zmag (prvi strelec ekipe je Matej Poplatnik z 11 goli), najbližje jim je Ankaran, ki ima 19 točk. »Delamo načrtno, zdaj je lahko biti pameten. A ekipa se je formirala že lani, februarja smo opravili dobre priprave. Imamo dobro kemijo, mladi in starejši igralci so povezani, dobro sodelujejo. Za zdaj nam dobro kaže,« pravi delovodja in glavni trener Siniša Brkić. »Začeli smo resnično dobro. Vendar zdaj ne smemo poleteti. Če bomo, bo kazen hitro prišla. Naprej nas ženejo interni cilji. Treniramo, da bi imeli najboljšo obrambo in najboljši napad,« nadaljuje Brkić, ki je vesel, ker ima na voljo 22 igralcev, od tega tudi kvartet iz mladinskega pogona. Sladke skrbi ima že ob tem, koga uvrstiti med 18 najboljših, kaj šele v udarno enajsterico. »Imamo jasen načrt, radi bi spet nazaj v Prvo ligo Telekom Slovenije. Zato smo načrtno sestavljali člansko ekipo, kjer smo dodajali igralce. V prvi ligi se igra dvakrat hitreje, medtem ko je v 2. SNL vse bolj na moč. Zdaj že imamo prvoligaški napad in prvoligaškega vratarja. Da bomo konkurenčni, ko pridemo v prvo ligo, potrebujemo še dva igralca,« Brkić previdno zre v prihodnost, a v isti sapi poudarja, da ne sme prehitevati dogodkov.



Na vratih Triglava stoji izkušeni 26-letni Elvis Džafić, ki je lani prišel v Kranj iz ljubljanske Olimpije, za katero je zbral 64 nastopov. »V Kranju se počutim dobro. Nekaj časa sem bil brez kluba, hvaležen sem Triglavu za ponujeno priložnost. Prišel sem v sredino, kjer vlada pozitivno vzdušje. To sem potreboval. V Olimpiji je bilo v mojih časih preveč negativnosti. V Kranju je povsem drugače, vsi v klubu in okoli njega se zelo trudijo. Vesel sem, ker se vračajo tudi gledalci,« je dejal Džafić, ki je ponosen na start v sezono: »Spomladi smo izgubili le dve tekmi, temelje te sezone pa smo delali že pred spomladanskim delom. Bistveno je, ker smo zadržali igralski kader. Pozdravljam tudi prihod Enisa Đurkovića.« Sedemindvajsetletni Đurković, ki je bil tudi član Olimpije, Celja in Krškega, se je vrnil v Kranj, kjer je že navduševal. Nova okrepitev in neporaženost sta zagotovo razloga več, da si vsak želi premagati triglavane. »To je res. Saj veste, vsi smo športniki. Proti nam so vse ekipe še bolj motivirane. To se vidi in čuti. Od svoje igre ne odstopamo. Nikogar se nam ni treba bati, če imamo svoj dan. Težava bi bila, če dva ali trije igralci ne bi bili na ustrezni ravni,« razmišlja Džafić. Trener Brkić je Džafića imenoval za kapetana. »To je zame velika čast, hkrati pa tudi odgovornost. Očitno je trener ocenil, da premorem nekaj vodstvenih sposobnosti, spadam pa tudi med starejše igralce. Saj se ne izpostavljam, v ekipi nas je tako ali tako nekaj starejših, ki se pogovorimo o ključnih stvareh,« Džafić ne skriva, da mu godi, ker je kapetan. »O dolgem nizu brez poraza in zmagah ne govorimo veliko, a povsem brez tega ne gre. Imamo jasen cilj: vsaka točka šteje na poti do prve lige, kamor odkrito želimo,« še doda Džafić in opozarja, da ne gre pozabiti konkurence, v prvi vrsti Ankarana in Krke, vratar Triglava pa ne odpisuje nikogar. Ve, da bo enkrat konec zmagovite serije Triglava. Potem bo treba začeti novo. Z željo, da se prihodnje leto v Kranju spet igra prva liga.