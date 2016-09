Trd test Oblakovih žimničarjev

Ljubitelji najbolj pomembne postranske stvari na svetu si lahko tudi na današnjem nogometnem jedilniku izberejo katero od tekem 2. kroga letošnje lige prvakov. Tu pa smo dvakrat zadeli v polno. Namreč v najbolj zanimivem dvoboju se bosta v skupini D v Madridu udarila Atletico s slovenskim vratarjem Janom Oblakom na čelu in Bayern. Tudi če med vratnicama ne bi stal Ločan, bi bil obračun med trikratnimi evropskimi podprvaki in petkratnimi zmagovalci LP na stadionu Vicenteja Calderona poslastica večera.



Kastiljski in bavarski klub sta se nazadnje srečala v polfinalu zadnjega elitnega tekmovanja stare celine, boljši je bil zaradi pravila golov v gosteh Atletico, zanimivo pa je, da je Bayern v finalu pokala evropskih prvakov leta 1974 v ponovljeni tekmi odpravil prav Atletico. Drevišnja tekmeca sta za uvod letošnje lige prvakov oba zmagala. Münchensko moštvo je s 5:0 ugnalo Rostov, žimničarji pa so na Nizozemskem z enim zadetkom odpravili PSV. Fantje Diega Simeoneja so v štirih tekmah v letošnji sezoni še neporaženi, tudi Bavarci v osmih, te pa je trenersko po Pepu Guardioli sicer prevzel Carlo Ancelotti, ki je bil pred dvema letoma z Realom v finalu LP boljši od mestnega tekmeca. Dva naslova evropskega klubskega prvaka pa je Italijan zbral z AC Milanom. »Tekma z Bayernom je v tem petletnem projektu le reženj več. Upamo na zmago pred našimi navijači,« je jasen cilj razkril Atleticov kapetan Gabi. Francoski napadalec Kevin Gameiro pa je dodal: »Smo ekipa, ki stavi na nasprotne napade, Ancelotti pa želi, da ima njegovo moštvo žogo v posesti. Nogometaš pri Bayernu, ki mi je po igri najbolj všeč, pa je Robert Lewandowski.«



Pozitivno agresivni



Da bo v španski metropoli hudičevo težko, se zaveda tudi baskovski zvezni igralec nemškega prvaka Xabi Alonso. »Zadovoljni smo s startom v sezono, a zavedamo se tudi, da je Atletico prvo res močno moštvo, s katerim se bomo v letošnji sezoni srečali. Vse, kar smo do zdaj dosegli, se lahko sesuje v devetdesetih minutah. Atletico je zelo podobno moštvo, kot je bilo v prejšnji sezoni, zelo dobro organizirano je in gara na igrišču. Je pozitivno agresivno, vedno se trudi do skrajnih meja. Sami pa imamo igralne temelje že od trojne krone iz leta 2013. Jedro obstaja, vsak novi igralec, ki pride, deluje v skladu s tem,« je modroval Xabi Alonso. »Vemo, kaj nas čaka, ne bo lahko,« pa je Alonsu pritegnil Bayernov kapetan Philipp Lahm. Bavarski nogometni velikan je sicer na zadnjih treh gostovanjih v Španiji (Real, Barcelona, Atletico) izgubil, vsakič je bilo to v polfinalu lige prvakov, Münchenčani pa so morali zaradi tega na tej stopnji tekmovanja Evropi tudi pomahati v slovo. V skupini A bo Basel nekdanjega napadalca Olimpije Andraža Šporarja sicer gostoval pri londonskem Arsenalu. Druge nocojšnje tekme lige prvakov – skupina A: Ludogorec : Paris Saint-Germain; skupina B: Napoli : Benfica, Bešiktaš : Dinamo Kijev; skupina C: Borussia Mönchengladbach : Barcelona (ta dvoboj bo sodil Damir Skomina), Celtic : Manchester City; skupina D: Rostov : PSV.