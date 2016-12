Tragični klub bo častni zmagovalec južnoameriškega pokala

RIO DE JANEIR – Južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) bo brazilski klub Real Chapecoense razglasila za častnega zmagovalca južnoameriškega pokala. Moštvo je pred dnevi doživelo tragično nesrečo, ko je v strmoglavljenem letalu umrlo 19 članov ekipe.

Nogometaši Chapecoenseja so bili namenjeni na prvo finalno tekmo tega tekmovanja v kolumbijski Medellin. Že takoj po nesreči so se z zamislijo, da na tak način počastijo nesrečne športnike, s športno in humanitarno gesto izkazali pri tekmecih, kolumbijskem Atleticu Nacionalu, zdaj pa je to podprla tudi krovna celinska zveza.

V nesreči je umrlo 71 ljudi, med njimi večina članov prve ekipe. Pri tem bo klubu v pomoč tudi nagradni sklad tekmovanja, ki je primerljiv z evropsko ligo, saj so se Kolumbijci pripravljeni odpovedati nagradi in dva milijona dolarjev prepustiti Brazilcem.