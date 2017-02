Topničarji neslavno padli

Uvodna tekma osmine finala nogometne lige prvakov med Bayernom in Arsenalom je le potrdila ugotovitve, da se je iztekel čas trenerja Londončanov Arsèna Wengerja. Enaindvajset let na isti klopi ni lahko biti uspešen, 67-letnemu Alzačanu je očitno zmanjkalo sape. Bayern je na Allianz Areni v Münchnu topničarje potolkel s kar 5:1, za Bavarce so zadeli Arjen Robben (11.), Robert Lewandowski (53.), Thiago Alcantara (56. in 63.) in Thomas Müller (88.), za Arsenal pa je Alexis Sanchez v 30. minuti začasno izenačil izid.



Seveda Bayernov trener Carlo Ancelotti po najboljši predstavi svojih varovancev v tej sezoni ni mogel le kot pohvaliti fantov. »Igrali smo fantastičen nogomet. Zmaga je popolnoma zaslužena, v naši igri je bilo ravnotežje, bili smo tudi hitri in kompaktni. Izid je nadvse ugoden, a odigrati moramo tudi povratni dvoboj v Londonu. Tam moramo pokazati enako strast kot tukaj v Münchnu,« je bil v govoru že kar po italijansko strasten Ancelotti, ki je bavarskega velikana prevzel od Pepa Guardiole. Arsenalova obramba je sicer vodo z zadetki začela puščati na začetku drugega polčasa, ko je moral zaradi poškodbe igro zapustiti osrednji branilec Laurent Koscielny. »Tudi na drugi tekmi v Londonu bomo morali zadeti, res pa je, da smo si tokrat priigrali izjemno dober startni položaj. Morali bi napredovati,« je modroval Bayernov kapetan Philipp Lahm, ki zaradi kartonov ne bo mogel pomagati soigralcem na stadionu Emirates. Če bi petkratnim evropskim klubskim prvakom iz Nemčije uspelo, bi bilo že četrtič, da so topničarje izločili v osmini finala elitnega starocelinskega tekmovanja. »Imeli smo prostor, da smo igrali svoj način nogometa. Kar malce presenečen sem, a to je Bayernova mentaliteta. Ko gre zares, smo vedno prisotni, čeprav v tej sezoni doslej nismo nujno igrali dobro. Ne trdim, da smo se že prebili v četrtfinale, a tudi ne menim, da se bo zgodilo, da bi izgubili z 0:4. To se v življenju ne bo dogodilo,« je menil Nizozemec Arjen Robben.



Nočna mora



Medtem ko je bavarski velikan po številnih kritikah letošnjih iger le zasijal, se nadaljuje nogometna mora londonskih topničarjev. Izpeti trener Arsène Wenger jih v tej sezoni spet ne bo popeljal do naslova angleškega prvaka, črni niz v evropski ligi prvakov, že šestkrat zapored so izpadli v osmini finala, se bo očitno še nadaljeval. »Psihično smo padli, za to pa ni prav nobenih izgovorov. Poškodba Laurenta Koscielnyja v začetku drugega polčasa je imela za nas usoden učinek. A treba je priznati, da je bil Bayern boljši od nas, v drugem polčasu je igral zelo dobro, sami pa smo padli v igri. Tretji gol pa nas je ubil, nato nismo imeli več odgovora, niti organizacije igre. Zadnjih 25 minut je bilo za nas kot nočna mora,« je povedal alzaški trener, ki mu s koncem sezone poteče pogodba s topničarji. V drugi uvodni tekmi osmine finala lige prvakov v sredo, sodil jo je Damir Skomina, je Napoli v Madridu proti branilcu naslova prvaka Realu sicer prešel v vodstvo z 1:0, v 8. minuti je zadel Lorenzo Insigne, a so nato Karim Benzema v 18., Toni Kroos v 49. in Casemiro v 54. minuti z zadetki izid zasukali v zmago s 3:1, in le potrdili, da bo beli balet na povratno tekmo v Neapelj po vsej verjetnosti le prišel odplesat svoj zmagoviti ples za uvrstitev v četrtfinale.