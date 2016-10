Tekaške copate, s katerimi boste razširili svoje igrišče ne glede na to, kam vas bo zanesla pot!

Novi Salomon X-SCREAM FLARE GTX® ponuja optimalno kombinacijo dinamičnega blaženja, odzivnosti, zaščite in oprijema na vseh vrstah podlage! Odzivnost, hitrost in stabilnost vas bodo navdušile tako na cesti kot tudi na razgibanih goznih poteh. Glavna prednost nove tekaške copate je membrana GORE-TEX®, ki je tako lahka, mehka in fleksibilna, da je med tekom ne boste občutili. Skrivnost je v posebni zasnovi, ki daje tekaški copati izjemno fleksibilnost, ohranja nizko težo, zaščita pred vodo pa ostaja enaka kot pri klasični membrani GORE-TEX®.

Ne bojte se novih poti in raziskujte neodkrite kotičke v svojem okolju z vsestranskimi Salomon X-SCREAM FLARE GTX®!

Nove tekaške copate X-SCREAM FLARE GTX® lahko poiščete ekskluzivno le v prodajalnah INTERSPORT in v spletni trgovini INTERSPORT.

Več o novem X-SCREAM FLARE GTX® na TUKAJ.