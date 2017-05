»Superman Buffon naj oglašuje kondome«

MONAKO – Legendarni Juventusov vratar Gianluigi Buffon (39) v sredo zvečer ni dal priložnosti Monacu. Njegovi največji navijači se ob tem šalijo, da bi lahko postal zaščitni obraz Durexa, največjega proizvajalca kondomov. »V 97 odstotkih nič ne more mimo njega,« so zapisali med drugim. Buffon je v četrtfinalu letošnje lige prvakov v zgodovino poslal Barcelono (tedaj je praznih rok ostal Lionel Messi, ki mu še nikoli ni zabil gola). Stari lev, kot pravijo Buffonu, se je tokrat soočil s čudežnim dečkom Kylianom Mbappejem (ki se je rodil 20. decembra 1998, ko je Buffon branil za Parmo proti Venezii), ki prav tako ni zatresel njegove mreže. To je bil sicer Buffonov 108. nastop v ligi prvakov.

Še ena zanimivost: Juventus že 621 minut ni prejel nobenega gola. Nazadnje je Gigi, kot ljubkovalno pravijo Buffonu, žogo iz gola pobral na tekmi proti Sevilli. »Na vsaki tekmi želim pokazati, da si zaslužim igrati ne glede na leta. Vsak dan trdo delam. Želim si, da bi bili ljudje žalostni, ko bom odšel,« je po tekmi med drugim povedal Buffon.

Bonucci, Chiellini, Barzagli and Buffon should be sponsored by Durex. 97% chance nothing gets through. #monacojuve #ASMJUV pic.twitter.com/w81q2eZfbE — La Liga Gav (@LaLigaGav) May 3, 2017

Buffon looking for a player who can score past him... pic.twitter.com/EpjeXYEPur — CaughtOffside (@caughtoffside) May 3, 2017

On the day Kylian Mbappe was born, Gianluigi Buffon made his 108th appearance for Parma pic.twitter.com/UAhcHOalL9 — Coral (@Coral) May 3, 2017