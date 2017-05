Šuler verjame, da bo že nocoj veselo v Ljudskem vrtu

V Mariboru ne skrivajo ambicij – prvo majsko soboto leta 2017 bi radi okronali z lovoriko naslova najboljšega v državi. V 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije prihaja v Ljudski vrt Gorica, ki pa tako kot Olimpija pred tednom dni vijoličastim ne bo ničesar podarila. No, morda bo tekma celo revijalnega značaja. Če Domžale med 18. in 20. uro nocoj ne premagajo Kopra, bodo Mariborčani prvaki, še preden bodo začeli obračun z Goričani. A tudi če Domžalčani ne bodo dobili polnega plena, bo varovancem trenerja Darka Milaniča za osvojeno prvo mesto zadostoval že remi. Mariborčani imajo tačas 14 točk naskoka pred Domžalčani.



»Ni razloga, da bi bili pod povečanim pritiskom. Seveda pa ne smemo biti preveč sproščeni. Delamo dobro, naša pot je začrtana in od nje ne odstopamo. Vijolični voz gre v tisto smer, v katero mora,« pravi Marko Šuler v pričakovanju razpleta sezone 2016/17. »Nasprotniki nam otežujejo nalogo in zavlačujejo odločitev, toda dolgo ne bodo mogli. Verjamem, da bomo danes dokončali pot in vrnili naslov v Ljudski vrt. Da bo kanta spet tam, kjer ji je najlepše. To pa ne pomeni, da smo lahko brezskrbni. Pokala še nihče ni dvignil pred zadnjo tekmo. Tudi ko bomo zadeve enkrat postavili na svoje mesto, bomo morali nadaljevati z enako energijo,« je jasen mariborski branilec. »Želimo narediti ta zadnji korak in verjamem, da se bo zbralo veliko število gledalcev. Vemo, da je Maribor takšen klub zaradi zadev okrog igrišča, ljudi, ki živijo s klubom. Tukaj smo zaradi njih, radi bi se jim oddolžili za zaupanje in podporo. Lepo bi bilo tisto, za kar smo garali vso sezono, proslaviti z našimi navijači. Čeprav ne blestimo vedno z igro, poskušamo poskrbeti, da bodo zadovoljni. To je največji motiv. Brez tega mariborskega občinstva Maribor ne bi bil, kar je,« je še dodal Šuler, ki verjame, da bo že nocoj v Mariboru prava čaga. Svojo računico imajo tudi gostje iz mesta vrtnic. »Pritisk je na strani Mariborčanov. Vemo, da si bodo naslov želeli osvojiti doma, vendar bomo tudi mi poskušali osvojiti tri točke. Proti takim ekipam nam je lažje igrati, nadejamo se zmage,« je omenil Tine Kavčič, ki z Gorico zaseda četrto mesto.



Vrača se Juninho



V senci težav okoli licence bodo Koprčani gostili Domžalčane, to je obračun šeste in druge ekipe lige. »Na lestvici državnega prvenstva smo na drugem mestu. Točke nabiramo z dobro igro in s tem smo zelo zadovoljni. Smo v zaključnem delu prvenstva in vsaka tekma je pomembna. Tudi v Kopru želimo z dobro igro osvojiti nove točke. Koper ima veliko dobrih posameznikov. Gre za še eno težko tekmo v nizu, na kateri bomo morali pokazati najboljšo dnevno formo,« odločnosti ne skriva domžalski napadalec Elvis Bratanovič. V ekipi mu bo družbo delal tudi Brazilec Juninho, ki se vrača po jesenski poškodbi kolena. Med tednom je odigral sploh prvo tekmo – Domžale so bile s 5:0 boljše od Zarice. V Radomljah ni razloga za žalost, čeprav je od 30. kroga naprej jasno, da se bo moštvo preselilo v 2. ligo. Današnja tekma proti Celju bo zgodovinska – premierno bodo gostili prvoligaško tekmo v domačem kraju, v Športnem parku Radomlje. To bo 68. tekma Radomljanov v elitni ligi. Doslej so zbrali pet zmag, minuli konec tedna pa doživeli 50. poraz. Tekma ima tudi dobrodelno noto, saj bodo z zbiranjem prispevkov priskočili na pomoč zvestemu, zglednemu in mlademu navijaču, 21-letnemu Maticu Keržanu, ki je po spletu nesrečnih okoliščin, medtem ko je nesebično poskušal pomagati, izgubil nogo v prometni nesreči.



Pari 32. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije:



Radomlje – Celje (Dragoslav Perić; danes ob 16. uri), Koper – Domžale (Roman Glažar; danes ob 18. uri), Maribor – Gorica (Roberto Ponis; danes ob 20.15), Rudar – Olimpija (Slavko Vinčić; jutri ob 16.55), Krško – Aluminij (sinoči).