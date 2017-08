Stopiti čez prag nogometnega raja

MARIBOR –Na Štajerskem vre, saj si privrženci nogometašev Maribora srčno želijo spremljati nove obračune svojih ljubljencev v elitni ligi prvakov. Vijolični po prvih 90 minutah play-offa za vstop v skupinski del LP proti izraelskemu Hapoelu Beer-Shevi zaostajajo z 1:2, tokrat pa hočejo storiti odločilni korak pred razprodanim Ljudskim vrtom (12.700 sedežev). »Imamo velike možnosti za napredovanje. Pred domačimi navijači igramo zahtevno tekmo, vendar sem prepričan, da bomo odigrali odlično in da imamo možnosti za uspeh. In to velike,« meni strateg slovenskih prvakov Darko Milanič, ki je še poudaril: »Želim si, da zabijemo čim več golov. Zavedamo se, da moramo biti zelo dobri in zadržati nasprotnika.« Njegovi fantje bodo torej morali biti na igrišču vročih src, hladnih glav ter hitrih in natančnih nog.

Ustaviti devetko

Mariboru za vstop v nogometni raj in zaslužek najmanj 15 milijonov evrov zadostuje že zmaga z 1:0, sicer pa slavja s 3:1, 4:2. »Včeraj sem doživel nekaj simpatičnega. V trgovini me je nagovoril gospod in mi svetoval, da če bomo ustavili številko 9 v ekipi Hapoela, gremo zagotovo naprej,« je z anekdoto postregel Milanič, ki verjame tudi, da je njegova ekipa bolje fizično pripravljena od Izraelcev, kar bi znal biti odločilni faktor v izčrpljujoči taktični bitki pod Pohorjem. O nigerijskem napadalcu Anthonyju Nwankaemeju v mariborskem taboru precej razmišljajo, saj gre za izjemno gibljivega, hitrega in nepredvidljivega strelca, ki je tudi zabil gol na prvi tekmi.

3. nastop v skupinskem delu lige prvakov naskakujejo vijolični.

Takšen zna predstavljati tudi past za vijolične branilce. »Moramo biti kolektivno agresivni, ne samo posamično, ko lahko hitro pade rumeni karton. Pomembno je, da njih omejimo s kartoni. Njihove branilce moramo prisiliti v prekrške za rumeni karton. Na to bomo zelo pozorni. Šli bomo direktno na njih, jih napadli ena na ena,« je del načrta razkril strokovnjak iz Izole. Vse boljši vezist Damjan Bohar verjame v moč Ljudskega vrta: »Naši navijači so nas že večkrat popeljali do najbolj pomembnih uspehov kluba. Pričakujem enako odlično vzdušje. Sploh ne dvomim o tem. Vedno so bili naš 12. igralec in so nas popeljali do marsikaterih velikih zmag.« Razen poškodovanega Luke Zahoviča so vsi igralci nared za veliki spopad, pri gostih pa 37-letni trener Barak Bakhar še tehta, ali naj v igro od prve minute pošlje španskega rekonvalescenta Isaaca Cuenco. Tekma se bo začela ob 20.45, glavni sodnik bo Italijan Gianluca Rocchi. Preostali današnji pari play-offa LP so Astana – Celtic (prva tekma 0:5), Rijeka (Matjaž Kek, Matic Črnic) – Olympiakos (1:2), Nica – Napoli (0:2) in Sevilla – Istanbul Basaksehir (2:1), jutrišnji pa Slavija Praga – Apoel (0:2), København (Benjamin Verbič) – Qarabag (0:1), FCSB Bukarešta – Sporting (Ažbe Jug) (0:0), Liverpool – Hoffenheim (2:1) in CSKA Moskva – Young Boys (1:0).



Zahovič uspešno operiran Iz Ljudskega vrta so sporočili, da je 21-letni napadalec Luka Zahovič uspešno prestal operacijo zlomljene ključnice. Poškodoval se je na sobotni prvenstveni tekmi s Krškim. »Operacija je zelo dobro uspela. Luka bo predvidoma lahko začel trenirati čez 14 dni, s kontaktno igro pa čez pet do šest tednov,« je povedal dr. Matjaž Vogrin.