Stop kitajski norosti!

Kitajski milijarderji in milijonarji, ki jih je povsem zasvojil nogomet, so dobesedno ponoreli v zapravljanju denarja za nakupe uglednih nogometašev, ki so se uveljavili na evropskih in južnoameriških tleh. V tem prestopnem roku je njihova potrošnja dosegla vrhunec, ko je 32-letni argentinski napadalec Carlos Tevez podpisal perverzno veliko vredno pogodbo s kitajskim prvoligašem Shanghai Shenhua, po kateri bo imel letno plačo vrtoglavih 38 milijonov evrov. Nekdanji igralec Boce Junioss, Corinthiansa, West Hama, Manchester Uniteda, Manchester Cityja in Juventusa je tako postal najbolje plačani nogometaš na svetu. Pa ni edini, za katerega so lastniki kitajskih klubov odšteli bajne vsote. Petindvajsetletni brazilski reprezentant Oscar, ki je bil do nedavnega član vodilnega angleškega moštva, londonskega Chelseaja, torej je užival v bogati nogometni meki na Otoku, je tako kot njegov klub takoj zagrabil ponudbo Shanghai SIPG, ki je odštel 75 milijonov odškodnine Chelseaju, njemu pa zagotovil letno plačo 26 milijonov evrov. No, včeraj pa so oznanili, da bo italijanski prvoligaš Fiorentina od Tianjin Quanjiana sprejel 45 milijonov evrov odškodnine za hrvaškega napadalca Nikolo Kalinića.

