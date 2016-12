Sterilna Olimpija ni izkoristila darila

Deseti remi Krškega v tej sezoni je bil dovolj, da je Olimpija sklonjenih glav zapuščala Stožice. Le neodločen izid proti gostom z vzhoda države je bil premalo, da bi državni prvak prišel do jesenskega naslova. Točkovno se je poravnal z Mariborčani (46:46), a so vijolice boljše v medsebojnih tekmah. »Grozni smo bili. Povedli smo, potem pa delovali povsem nezainteresirano in preračunljivo. Z Mariborom smo se res izenačili, a sem upal in želel drugačen zaključek leta,« je po tekmi povedal trener Olimpije Luka Elsner, ki je bil vidno razočaran. »Čestitam mojim fantom, ki so v drugem polčasu dali od sebe svoj maksimum. Povsem zasluženo smo prišli do te točke,« je bil bistveno bolj srečen trener Krškega Tomaž Petrovič.



Zahtevali enajstmetrovko



Obračuni med Domžalami in Mariborom ljubiteljev nogometa v tej sezoni niso pustili ravnodušnih, tudi tokratna tekma se ni izneverila. Domžalčani, še vedno so s 45 goli najučinkovitejša ekipa Prve lige TS, so ustavili mariborski niz – 14 krogov brez poraza, od tega so v zadnjih petih krogih zmagali prav tolikokrat. Po skoraj 650 minutah nepremaganosti je klonil tudi vratar gostov Jasmin Handanović. Bolje so začeli gostje, Luka Zahovič je poskrbel za vodstvo, potem je z 10. golom še postavil rezultat polčasa. Zmagovalca je odločil dvakratni strelec Amedej Vetrih. Vijoličasti so protestitrali v 86. minuti, ko je ostala nema piščalka sodnika ob domnevnem igranju Jureta Balkovca z roko v domačem kazenskem prostoru. »Tekma je šla po pričakovanjem scenariju. Vedeli smo, kdo je na drugi strani, vnovič smo se dobro pripravili. Odigrali smo korektno. Rezultat se je gibal na obe strani. Ob vseh doseženih golih bi iz dodatnih priložnostih lahko že prej zapečatili usodo Maribora. Kapa dol mojim fantom za tako dobro partijo v tako mrzlem vremenu,« je kar žarel od ponosa trener Domžal Simon Rožman.

