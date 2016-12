Ste slišali, v kakšno umazano igro se je spustil podpredsednik parlamenta?

LJUBLJANA – V Nogometni zvezi Slovenije (NZS) smo priče pravemu trilerju. »Zavedam se dejstva, da se mi za zapisano lahko maščujete in tudi izvedete prometno nesrečo, v kateri bi se poškodoval ali pa bi se mi zgodilo kaj hujšega, saj ko enkrat padeš v spiralo izsiljevanja, v katero ste padli vi, ni konca in ne izhoda. Jaz sem za sebe poskrbel, sem dobro zavarovan, tako da bo moja družina preživela tudi brez mene. Vi pa ste šli čez vse meje,« je v pismu zapisal Ivan Simič in namignil, da naj bi zaradi pritiskov, groženj in izsiljevanj, ki naj bi jih doživljali njegovo podporniki, odstopil od kandidature za predsednika Nogometne zveze Slovenije.

No, pismo je vsem članom NZS poslal tudi podpredsednik NZS in hkrati kandidat za predsednika Radenko Mijatović. V njem, tako navaja spletni portal Pozareport, med drugim piše, da z obtožbami in namigovanji Ivana Simiča ni seznanjen in jih ne tolerira: »Hkrati sem pozval vse tiste morebiti prizadete, da taka dejanja, če bi se zgodila, prijavijo, tako v okviru nogometne družine kot tudi ustreznim organom pregona. Vsi, ki me poznate, veste, s kakšno resnostjo sem pristopil h kandidaturi, in zagotavljam, da nikoli nisem sodeloval v nobeni sporni komunikaciji. Še posebej neprimerno in neokusno je, da Ivan Simič manipulira tudi na račun bivšega predsednika NZS. Zato še enkrat pozivam vse in vsakogar, ki bi kar koli vedeli o spornih praksah, da te nemudoma naznanijo organom NZS in pregona ali pa naj z njimi ne manipulirajo več!«

Mijatović Simiča javno poziva, da z obtožbami na njegov račun preneha, saj bo sicer prisiljen svoje ime zaščititi po pravni poti.

Boril se bo do konca

Medtem Matjaž Nemec, podpredsednik državnega zbora, poslanec Socialnih demokratov in drugi preostali kandidat za novega predsednika NZS, priznava, da tako brutalne kampanje ni pričakoval, čeprav ima kot politik s tem že nekaj izkušenj. Priložnost, da bi bile volitve vsaj enakopravne, je bila zamujena v trenutku, ko se je Mijatović odločil, da bo kljub odločitvi, da kandidira za predsednika NZS, ostal tudi na mestu vršilca dolžnosti predsednika NZS, čeprav ga je bivši predsednik Aleksander Čeferin imenoval na funkcijo, ki vodi vse postopke volitev, prav zaradi zaveze, da ne bo kandidiral, odgovarja Nemec omenjenemu portalu.

Prav tako dodaja, da kljub vsem okoliščinam sam ne namerava odstopiti od svoje kandidature. »Si predstavljate kakšno sporočilo bi prenesli našim otrokom, slovenski javnosti ali pa celotni Evropi in svetu, in to v času, ko med nogometnimi navdušenci Slovenija pomeni navdih za boj proti korupciji v nogometu, ko bi ustvarili občutek, da je predsednik Nogometne zveze Slovenije zmagal na volitvah po umiku kandidatur zaradi groženj? To bi bil pogrom vrednot. Boril sem bom do konca!«