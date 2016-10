Ste pripravljeni na Lumpi tek?

Ogrevanje je za otroke lahko zelo zabavno, saj ga izvedemo z igro. Pomembno je, da izvajamo vaje, ki povečajo srčni utrip in telesno temperaturo. Z gimnastičnimi vajami ogrejemo mišice in sklepe, opravimo pa lahko tudi nekaj vaj za moč nog in trupa. Če se ogreva več otrok skupaj, se lahko lovimo ali igramo štafetne igre. Te so pomembne za razvoj hitrosti, koordinacije in ekipnega duha.

V soboto so vsi otroci, ki so se udeležili teka, vabljeni še na zasluženo zabavo z zanimivimi športnimi vsebinami in slastnimi beljakovinskimi palačinkami.