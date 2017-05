Stava dveh legend

To poletje Laško spet prinaša vroče dogajanje. Kot nadaljevanje lanske kampanje se bosta namreč tudi letos za steklenico laškega spopadli dve legendi, in to v največji stavi tega poletja. Legendarna nogometna igralca, Sebastjan Cimirotić in Marcos Tavares, se bosta pomerila s pomočjo tistega, kar poznata najbolje – s ciljanjem nogometne žoge v najrazličnejših položajih. Zmagovalec največje stave bo torej tisti, ki bo najbolj spretno opravil izziv in s tem pokazal svoj močni značaj.

Na svojega favorita pa lahko stavite tudi vi, in sicer na stava.si. Če boste napovedali pravilno, vas čaka eden od 1100 zabojev laškega. Pred tem pa mora biti vaša stava sprejeta, kar določi virtualna steklenica laškega – in zavrtite jo lahko prav vsako uro.

In na koga stavite vi?

#nalegende

www.stava.si