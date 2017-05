Stara dama ugnala mladce

MONAKO – No, saj se je to nakazovalo. Uvodni polfinalni dvoboj nogometne lige prvakov med Monacom in Juventusom se je označeval kot obračun predrznih mladostnikov iz kneževine, ki vse stavijo na napad, in izkušenih obrambno usmerjenih italijanskih lisjakov. Monaco na domači travnati površini ni zadel, stara dama pa je prek Gonzala Higuaina v 29. in 59. minuti ter si pred povratno tekmo v torek v Torinu priigrala odlično izhodišče za preboj v finale. »Ostati moramo trdno na tleh, ni še konec. Ne sme nas zanesti,« je opozoril Juventusov argentinski junak, na obzorju pa se v finalu 3. junija v Cardiffu že riše obračun med italijanskim prvakom in nekdanjim Higuainovim klubom Realom iz Madrida, sicer branilcem naslova evropskega klubskega prvaka. Gonzalo Higuain je pred sezono za 90 milijonov evrov iz Neaplja presedlal k Juventusu, njegovih 31 zadetkov v letošnjem tekmovalnem obdobju pa staro damo iz Torina pelje celo k možnemu trojčku lovorik: italijanskemu prvenstvu, domačemu pokalu in ligi prvakov. »Vedno sem miren, zavedam se, da imajo vsi zaupanje vame in da je težko delo na koncu vedno nagrajeno,« je menil napadalec. Že napad, a trdna obramba torinskega kluba in vratar Gianluigi Buffon denimo v petih srečanjih izločilnega dela elitnega evropskega tekmovanja še niso prejeli zadetka, nič čudnega, da Juventus zmaguje. »Na vsaki tekmi želim pokazati, da si kljub svojim 39. letom zaslužim braniti v tako elitnem tekmovanju. Vsak dan garam, tisti dan, ko se bom poslovil, pa želim, da bodo ljudje zaradi tega užaloščeni,« je poudaril Buffon, ki je sicer v svoji karieri dvakrat izgubil v finalni tekmi lige prvakov.



Taktična prevlada



V domačem taboru so premlevali razloge za poraz. »Tekmeci so izrabili svoje priložnosti, sami jih nismo. Buffon je imel nekaj neverjetnih obramb. Na povratni tekmi bo težko, a moramo verjeti v to, da nam lahko uspe zasuk,« je ocenil Monacov trener Leonardo Jardim. »Taktično so bili veliko boljši od nas, poznalo se je tudi naše pomanjkanje izkušenj,« pa se je zvezni igralec Fabinho ozrl po vzrokih za neuspeh. Tudi Bernardo Silva je zaokrožil svoje misli: »Juventus je bil zelo pameten, igrali smo proti enemu od najboljših moštev na svetu. Težko je bilo najti prostor za igro proti tako izkušeni ekipi, ki skupaj odlično deluje.« Res, francoski nogometaši so še mladi. »To je bila dobra izkušnja za nas, omogočila nam bo, da napredujemo,« je menil 18-letni napadalec Kylian Mbappé. Ta novi biser francoskega nogometa je že tarča Manchester Uniteda; zanimivo, ta v svojih vrstah že premore enega nekdanjega igralca Monaca, 21-letnega Anthonyja Martiala. Rdeči vragi za Mbappéja ponujajo preračunanih 85 milijonov evrov, klubsko vodstvo Monaca pa jih za prestop želi sto. Mladec ima s klubom iz kneževine pogodbo vse do junija 2019.