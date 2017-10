Srebrnič uperil prst proti sodniku

LJUBLJANA – Na oktobrski reprezentančni odmor nogometaši Olimpije odhajajo kot vodilni na lestvici Prve lige Telekom Slovenije z dvema točkama prednosti pred Mariborom, potem ko so v 11. krogu v Stožicah pred 2000 gledalci premagali Gorico z 2:1. Tekmo so zaznamovali neprepoznavna podoba Ljubljančanov v prvem polčasu, vezist Olimpije Ricardo Alves ter kritike iz tabora Gorice na naslov glavnega sodnika Andreja Žnidaršiča. P

rimorci so vodili po 23 minutah igre z golom 24-letnega Nigerijca z ameriškim potnim listom Kyriana Nwabuezeja, ki je med modro-bele prispel šele septembra. Goričani so njegovo kakovost spoznali v kvalifikacijah za ligo Evropa, saj je afriški napadalec igral za njihovega tekmeca, armenski Širak. Spretno so ga pripeljali kot prostega igralca. V 29. minuti je na sceno stopil Alves, ki je slabo izvajal kazenski strel, saj je žoga zadela prečko. Na neki način ga je rešil branilec Kenan Bajrić, ki je ob njegovi podaji iz prostega strela dosegel izenačujoči zadetek v 43. minuti. To je zmajem dalo krila v drugem polčasu. Alves se je odkupil še z zmagovitim zadetkom v 82. minuti, potem ko je bil minuto prej izključen goriški branilec Matija Škarabot zaradi drugega rumenega kartona.

»Težko priznam ta poraz, saj mislim, da pred izenačujočim zadetkom ni bilo našega prekrška. Tudi kazenski strel je bil sumljiv. Težko je zmagati, če je takšen kriterij sojenja. Ampak v tem ne bom iskal alibija. Mojim fantom čestitam za dobro taktično predstavo,« je z grenkobo v glasu dejal trener Gorice Miran Srebrnič, za javno komentiranje sojenja pa si bo bržčas prislužil kazen. Zeleno-beli medtem uživajo na vrhu lestvice. Alves se je povzpel na drugo mesto med strelci (5 zadetkov) in med asistenti (5 podaj) v Prvi ligi Telekom Slovenije. Tekme 12. kroga so na sporedu 13. in 14. oktobra.