Spanje na lovorikah

Nismo še pozabili nogometnega eura, že so evropske reprezentance v najbolj pomembni postranski stvari na svetu udarile v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji. V torek so odigrali še zadnjih devet tekem prvega kroga, najbolj pa je zadonel izid iz skupine B, kjer je Švica v Baslu z 2:0 premagala evropsko prvakinjo Portugalsko. No, tudi podprvakinja stare celine Francija je boje za ruski mundial začela medlo, v skupini A je v beloruskem Borisovu z gostitelji, junak tekme je bil vratar Andrej Gorbunov, odigrala tekmo brez zadetkov.



V Baslu so Luzitanci že v 30. minuti imeli velik zaostanek, ko je Admir Mehmedi povišal na 2:0; pred tem je v 24. minuti mrežo zatresel že Breel Embolo. Potomci Viljema Tella so v sodnikovem podaljšku drugega polčasa sicer ostali brez izključenega Granita Xhake, a je bilo za portugalsko izbrano vrsto, kljub vratnici Nanija v 82. minuti, vse izgubljeno že prej. Švicarski selektor Vladimir Petković je bil po veliki zmagi razumljivo evforičen: »Psihično smo bili v tekmi vse od začetka in uprizorili zares suvereno predstavo. Ta izid bo v Evropi zelo odmeval. Zdaj bomo slavili, a nato bo treba biti spet na trdnih tleh, v kvalifikacijah nas čaka še devet tekem. Sicer pa smo v drugem polčasu igrali 20 metrov preveč zadaj, zato so Portugalci s štirimi, petimi igralci prihajali v kazenski prostor.«



Portugalski tabor je bil hudo poklapan. »V prvih dvajsetih minutah smo popolnoma nadigrali Švicarje, a ti so dosegli zadetek. Nato so udejanjili taktičen prijem, ki ga dostikrat tudi sami, in se dobro branili. Tekmec je bil preprosto bolj pragmatičen in učinkovit,« je menil portugalski selektor Fernando Santos, ki je moštvo moral sestaviti brez zdravstveno načetega Cristiana Ronalda, ta še zdravi poškodbo iz finala eura, pa tudi brez ključnega zveznega nogometaša Renata Sanchesa. Je pa Portugalska na švicarskih tleh izgubila prvo tekmo v dveh letih pod Santosovim vodstvom. Ta je bil za portugalskega selektorja nastavljen septembra 2014, ni pa izgubil v sedmih dvobojih kvalifikacij za euro 2016, niti na prav toliko obračunih na evropskem prvenstvu.



Omeniti še velja, da je na obračunu med Gibraltarjem in Grčijo Liam Walker zabil zgodovinski prvi zadetek Gibraltarcev v njihovi sploh prvi tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Je pa Gibraltar kot gostitelj igral v portugalskem Faru, saj ustrezen stadion pri njih še gradijo. Izidi preostalih torkovih kvalifikacijskih tekem so bili naslednji – skupina A: Bolgarija : Luksemburg 4:3 (1:0), Švedska : Nizozemska 1:1 (1:0); skupina B: Andora : Latvija 0:1 (0:0), Ferski otoki : Madžarska 0:0; skupina H: Ciper : Belgija 0:3 (0:1), BiH : Estonija 5:0 (2:0), Gibraltar : Grčija 1:4 (1:4).