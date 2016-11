Sodniki spet nad Olimpijo in Maribor: plačali bodo in sedeli na klopi

BRDO PRI KRANJU – Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je po 15. krogu Prve lige Telekom Slovenije izrekel novi denarni kazni za Olimpijo in Maribor. Njuni navijači so na tekmah proti Domžalam oziroma v Kidričevem prižigali pirotehnična sredstva, zaradi predkaznovanosti bosta morala Olimpija in Maribor odšteti po 800 evrov kazni.

Olimpijini navijači so tako klub v sezoni stali že približno 10.000 evrov, mariborski pa so zakrivili za že skorajda 30.000 evrov kazni.

Celjski nogometaš Matej Podlogar bo zaradi izključitve na obračunu s Krškim moral počivati na eni tekmi.