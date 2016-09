Sodniki si kar sami povzročajo težave

LJUBLJANA – V nogometni Prvi ligi Telekom Slovenije so spet na udaru sodniki. Povsem upravičeno, saj so se zaradi nedoslednosti – na tem mestu bomo izpustili domnevno neznanje in morebitne slabe namere – sami spravili v nehvaležen položaj. Po 9. krogu odmeva nedosojena enajstmetrovka v korist Aluminija v dvoboju z Olimpijo v Kidričevem. Pri vodstvu Olimpije z 1:0 glavni sodnik Andrej Žnidaršič ni dosodil strela z bele točke v korist gostiteljev, potem ko je z roko v svojem kazenskem prostoru igral kapetan ljubljanskega moštva Darijan Matić. Krog prej je v ljubljanskih Stožicah podobno igranje z roko Goričana Andreja Kotnika njegov kolega Nejc Kajtazović brez pomisleka označil za kazenski strel, iz katerega je Olimpija dosegla zmagoviti zadetek. Tako deluje, kot da sodniki favorizirajo Olimpijo, čeprav so bili zmaji v Kidričevem superiorni v igri in na koncu zmagali s 3:1



Aluminij je bil oškodovan že drugič zapored, čeprav v nobenem primeru ne moremo zatrditi, da sta sodniški odločitvi odločili o zmagovalcu. Ob gostovanju Kidričanov v Domžalah je sodnik Darjan Kovačič pri izidu 0:0 priznal zadetek gostiteljem, čeprav je ostalo vprašanje, ali je žoga po odboju od prečke resnično končala za golovo črto. Domžale so na koncu zmagale z 2:0. Ko že pišemo o spornih sodniških odločitvah, ne moremo niti mimo pripombe trenerja Krškega Tomaža Petroviča, ki se je po izgubljenem sobotnem dvoboju 9. kroga z Mariborom obregnil ob sodnika Asmirja Sagrkovića, češ da ni dosodil prekrška nad njegovim igralcem pred akcijo za zmagoviti zadetek (2:1) vijoličnega Marwana Kabhe v sodnikovem podaljšku. »Tudi to je realnost,« se je pridušal Petrovič, ki že tako in tako v moštvo ni smel uvrstiti petih igralcev, ki jih je Krškemu posodil prav Maribor. Sodniki ne smejo dopustiti, da jih premaga strahospoštovanje, ko sodijo tekme z Olimpijo ali Mariborom. Spoštovanje da, strahospoštovanje ne! Sodniška organizacija že dolgo velja za izjemno močno vejo Nogometne zveze Slovenije, nekateri jo imajo za nedotakljivo. Šef sodnikov Vlado Šajn in njegovi kolegi so nemalokrat označeni za arogantne in ignorantske. Tudi zato grejo lasje pokonci marsikomu iz medobčinskih nogometnih zvez, katerih predstavniki bodo v kratkem volili novega predsednika NZS. Med kandidati za naslednika Aleksandra Čeferina, ki je postal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa), se namreč omenjajo tudi možje iz sodniških vrst. Medtem ko je Šajn že zanikal, da bi kandidiral za prvega moža NZS, to možnost je izključil tudi podpredsednik Rade Mijatović, se vse pogosteje omenja ime Davida McDowella Zora. Nekdanji sodnik je član komisije za finance in trženje, član komisije za sodniške zadeve in vodja programa talentov in mentorjev pri NZS, je pa tudi podpredsednik Društva nogometnih sodnikov Ljubljana.

Kdo izbira novega šefa NZS Volilna skupščina NZS, na kateri bodo izbrali novega predsednika, bo najpozneje 90 dni po odstopu sedanjega šefa Aleksandra Čeferina. Odločalo bo 30 delegatov, glasovi pa so razporejeni takole: pet jih ima MNZ Ljubljana, štiri MNZ Maribor, po tri MNZ Celje, MNZ Murska Sobota in MNZ Ptuj, po dva pa MNZ Gorenjske Kranj, MNZ Koper, MNZ Lendava in MNZ Nova Gorica. Združenji nogometnih sodnikov in trenerjev imata po dva glasova.