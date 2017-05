Sobotna vijolična vročica vzbuja vrnitev Ibraimija

V Mariboru se pripravljajo na veliko sobotno čago ob osvojitvi 14. naslova prvaka v nogometni Prvi ligi Telekom Slovenije. Lovorika se spet seli v Ljudski vrt, potem ko je lani naslov državnega prvaka osvojila ljubljanska Olimpija. Štajerci si prizadevajo, da zadnje slabe predstave vijoličnih ne bi pokvarile šampionskega rajanja po tekmi zadnjega, 36. kroga, ko se bodo varovanci trenerja Darka Milaniča pomerili s Krškim. Tekmovalnega naboja zagotovo ne bo manjkalo vsaj na eni strani, saj si morajo Posavci še zagotoviti osmo mesto, ki zagotavlja neposreden obstanek v prvoligaški druščini. Za ovratnik jim dihajo tekmeci iz Kidričevega, Aluminij, ki ima dve točki manj, bo v soboto gostoval pri Olimpiji.



Sicer so pod Kalvarijo ta teden že začeli z nizom pozitivnih novic, ki naj bi tudi nekoliko izboljšale ozračje v vijolični družini po slabih rezultatih v zadnjih tekmah sezone, ko je bil naslov prvaka že zagotovljen. Športni direktor Zlatko Zahovič se je dogovoril za podaljšanje sodelovanja s tremi igralci. Vratar Jasmin Handanović bo tudi v prihodnji sezoni številka 1, branilec Aleksander Rajčević je pogodbo podaljšal do leta 2019, mladi napadalec Luka Zahovič pa do 2020. »Maribor gre skozi tranzicijo, a spoštuje svoje vrednosti. Že dolgo smo imeli sklenjen dogovor z vsemi tremi in zdaj je čas za objavo. Druge novosti sledijo v prihodnjih dneh in tednih. Maribor ima zadeve že pripravljene. Smo v obdobju, ko ima trener čas dobiti vpogled v zmožnosti vseh igralcev s preizkušanjem različnih rešitev. Kljub temu smo po razpletu vikenda povečali prednost na lestvici, kar pove marsikaj o konkurenci. Mi pa ostajamo na svoji poti. Mi smo Maribor,« vzneseno prek klubske spletne strani sporoča Zlatko Zahovič. V mestu ob Dravi se v teh dneh celo ugiba, ali bi se v Ljudski vrt morebiti vrnil makedonski vezist Agim Ibraimi, ki je zakuhal razvpito afero z neokusnimi SMS-sporočili. Te mu je pošiljal Zlatko Zahovič, po razkritju je bil razhod neizogiben. Morda sta zdaj le zakopala bojno sekiro in bi Ibraimi, ki se mu je predsednik Olimpije Milan Mandarić po začetnem navdušenju odrekel na ljubo navijačev, vnovič oblekel vijolično desetko. V igralskem smislu bi bila to povsem logična poteza, saj je na hladnem prvi kreativec v igri Maribora in najboljši igralec PLTS po izboru prvoligaških nogometašev Dare Vršič, ki ne želi podaljšati sodelovanja s klubom pod finančno skromnejšimi pogoji kot doslej. Slovenski prvak bo moral v evropsko tekmovanje, kvalifikacije za ligo prvakov, kreniti močnejši, kot je trenutno. Še pred tem pa si lahko Mariborčani privoščijo sobotni šampionski ples. Čaka nas še zaključno dejanje sezone, toda v soboto ne bomo le slavili, ampak še enkrat pokazali, zakaj velja Mi skupaj eno smo. Kot smo napovedali, ima tekma humanitarni značaj. Odločili smo se, da bo po en evro od vsake prodane vstopnice po enotni ceni pet evrov namenjen za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin, ki si tega, žal, ne morejo privoščiti. Naši navijači so se kot vedno takoj odzvali, tribune se polnijo. Dobrodelni akciji pa smo se pridružili vsi v klubu, zaposleni, predstavniki naših sponzorjev, saj želimo, da bi v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor omogočili počitnice na morju čim večjemu številu otrok,« je pojasnil direktor kluba Bojan Ban. Po tekmi bo sledila velika zabava na ploščadi pred južno tribuno, kjer bosta po predaji pokala za prvake še koncert skupine The Sticky Licks in ognjemet.