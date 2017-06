Slovo Milivoja Novakovića

BRDO PRI KRANJU – Slovenski nogometni reprezentant Milivoje Novaković bo v soboto na tekmi proti Malti končal kariero. To je objavil na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju.

Novaković, ki se bo zdaj posvetil družini, je doslej odigral 79 tekem za slovensko reprezentanco in zanjo dosegel 31 zadetkov, s čimer je drugi na večni lestvici strelcev slovenske izbrane vrste za Zlatkom Zahovićem (35).

V karieri je nazadnje igral za Maribor, s katerim je osvojil tudi naslov prvaka, pred tem pa je nosil tudi drese Olimpije, Klopeinerseeja, SAK iz Celovca, Voitsberga, Mattersburga, Laska Linza, Litexa Loveča, Kölna, Omiye Ardije, Shimizuja S-Pulsa in Nagoye Grampus.

Nov korak v življenju

»Napočil je čas, da končam reprezentančno in profesionalno kariero. Jutri bo moja zadnja tekma za izbrano vrsto. Rad bi se zahvalil družini, pa seveda reprezentanci za lepo, dolgo obdobje. V čast mi je bilo igrati za reprezentanco. Zdaj me čaka nov korak v življenju,« je povedal Novaković.

Za prihodnost, v kateri si želi ostati v nogometu, a še nima jasnega cilja, za zdaj nima posebnih želja. »Težko se je bilo odločiti za konec, ampak sem se skupaj z družino odločil tako, hočem se posvečati otroku in ženi. Načrtov za naprej še nimam, vzel si bom veliko časa za dopust, za morje, potem pa bomo videli, kako naprej,« je dejal slovenski napadalec, ki bo tudi v soboto najverjetneje dobil priložnost za igro.

»Lepo bi se bilo posloviti z zadetkom. Teh sem dal veliko za Slovenijo, ampak najpomembnejše je, da osvojimo tri točke,« poudarja »Nova«.

Bilo je veliko lepih trenutkov

Kateri pa so bili najlepši trenutki oziroma zadetki v reprezentanci? »Težko je povedati. Tudi sam se ne spomnim vseh. Bilo je veliko lepih trenutkov, veliko golov za reprezentanco. Če bi kaj izpostavil, bi izpostavil tekmo s Trinidadom in Tobagom, ko sem dal svoje prve tri gole za izbrano vrsto. To ti pač najbolj ostane v spominu,« pravi Novaković, ki se je že nekaj časa spogledoval s slovesom.

»Potreboval sem veliko časa, da sem se sprijaznil z realnostjo. Telo mi dovoljuje igro na visoki ravni, ampak je prevladovala družina. Ponosen sem, da imam 38 let in sem še cel, brez poškodb. Tako sem se pač odločil in za tem stojim. Bom že našel nekaj novega v življenju,« meni Novaković, nazadnje član Maribora. So ga na Štajerskem prepričevali v nadaljevanje kariere?

»So, zelo konkretno. To so bili lepi pogovori, bil je spoštljiv odnos, ponujali so mi tudi, da odigram samo kvalifikacije za ligo prvakov in se nato poslovim. Mislim pa, da morajo mlajši priti v ospredje. Te tekme so le pomembne. Na žalost starejši veliko pomenijo v slovenski ligi in tudi v Mariboru, mlade moramo pripeljati na pravo pot. Mariboru želim vse najboljše v kvalifikacijah za ligo prvakov in uvrstitev v veliko tekmovanje,« je še povedal dolgoletni reprezentant, nekdaj tudi kapetan Kölna v elitni nemški ligi.

Kaj pa bo naredil, če se izbrani vrsti uspe prebiti na SP 2018? »Zraven bom, ampak ne na igrišču. Imamo dober in korekten odnos z NZS, dolgo sem v tej reprezentanci. Mislim, da bi se našel kakšen prost sedež, da bi lahko potoval z ekipo. To je pač doživetje. Jaz sem že bil del tega, nekateri niso, ampak smo na dobri poti in jutri bi s pozitivnim izidom ostali v igri. Moramo verjeti v reprezentanco. Zakaj ne bi šli še na eno veliko tekmovanje?«