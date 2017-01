Slovenski prvoligaši prodajajo, ne kupujejo

Kdo bo glavna zvezda zimskega prestopnega roka nogometašev na slovenski sceni? To vprašanje posebno močno vznemirja privržence domačih prvoligašev, ki so že v drugem tednu priprav na spomladansko sezono v Prvi ligi Telekom Slovenije; ta se bo začela 25. februarja. Za zdaj je bil najodmevnejši in najdonosnejši prestop desnega bočnega branilca Erika Janže iz Maribora v češko Viktorio iz Plzna za okrog 700.000 evrov odškodnine. Na Češkem bo kariero nadaljeval tudi nekdanji vezist Domžal, Hrvat Marko Alvir, napadalec rumeno-modrih Slobodan Vuk pa je odšel v norveški Tromsø. V teh dneh je pomembni člen izgubila še Gorica, saj se je k romunskemu prvoligašu Gaz Metan Medias preselil vezist Sandi Arčon. Vseeno je lahko trener Miran Srebrnič miren pred nadaljevanjem sezone, saj bo ohranil konkurenčno zasedbo za vsaj četrto mesto na lestvici, ob tem pa računa, da se bo za pravo okrepitev izkazal novinec, 23-letni nigerijski napadalec Donatus Edafe.

Čeferin: Uefa podpira širitev SP Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v pogovoru za rusko tiskovno agencijo Tass dejal, da tudi Uefa podpira širitev števila reprezentanc na svetovnih prvenstvih z zdajšnjih 32 na 48 od leta 2026. »Vse konfederacije močno podpirajo razširitev. Zato smo se tudi pri Uefi odločili, da podpremo nov format tekmovanja. Veseli nas, da se trajanje SP ne bo podaljšalo, saj je to vprašanje skrbelo klube,« je dejal Čeferin in odgovoril na vprašanje, ali je tudi ruski nogomet, tako kot nekateri drugi ruski športi, pod vplivom dopinga. »Uefa dela vse, kar lahko, za boj proti dopingu. Stroge teste izvajamo na reprezentančnih in klubskih tekmovanjih. Decembra smo se odločili, da uvedemo nov protokol glede shranjevanja vzorcev,« je pojasnil Čeferin.

Trenutno je v središču pozornosti dogajanje v Domžalah, kjer je kar nekaj igralcev na očeh tujih klubov, še najbolj pa levi bočni branilec Jure Balkovec (menda je najbolj aktualen prestop k nizozemskemu prvoligašu Den Haagu), in Olimpiji, od koder marsikdo mora ali pa bi si želel oditi; med zadnjimi so to v prvi vrsti Rok Kronaveter, Blessing Eleke in Miha Zajc. Ljubljančani, ki so se včeraj iz glavnega mesta preselili na Čatež, kjer bodo odigrali dve prijateljski tekmi, so pripeljali pet novincev, glede odhodov pa se še pogajajo s potencialnimi snubci. Mariborčani so se izpod Pohorja preselili v Moravske Toplice, kakor kaže, nočejo več nobenih kadrovskih sprememb. »To je pozitivno. Ne potrebujemo dodatnega časa za uigravanje, ampak se povsem osredotočamo na delovni program in že dopolnjujemo taktične zadeve. Poznamo se do potankosti, imamo res dobre medsebojne odnose. Vse poteka na vrhunski ravni in ni dvoma, da lahko z optimizmom zremo v spomladanski del,« zatrjuje izkušeni Aleš Mertelj, ki je v vijoličnem dresu odigral že 301 tekmo. »Klub je ves čas ogromno vlagal v naše mlade fante, velike okrepitve so že med nami. Celar, Štor, Ogrinec, Hodžić in Uskoković so top talenti, ne le v slovenskem prostoru. Zakaj ne bi namenili priložnosti našim mladim igralcem? Mariboru bo za takšno usmeritev lahko hvaležen celoten slovenski nogomet. Kupovati zaradi kupovanja ni naš namen. Mi kupujemo z delom. Ni razloga, da bi pripeljali pet, šest igralcev samo z namenom, da bi delali spremembe,« je prepričan športni direktor Zlatko Zahovič, ki pa bi vsaj v rubriki odhodi popustil ob nesramno dobri ponudbi za denimo odličnega vezista Aleksa Pihlerja, ki je v nedeljo dopolnil 23 let. V zgornjem delu lestvice PLTS so še Celjani, ki prav tako ne bodo doživeli večjih kadrovskih sprememb.



Malce bolj živahno je v klubih, ki se v prvi vrsti borijo za obstanek v elitni druščini. Nove trenerje imajo Rudar (Vanja Radinović), Aluminij (Slobodan Grubor) in Radomlje (Robert Pevnik). Velenjski knapi bi v prvi vrsti radi zadržali vse igralce, v Kidričevem iščejo golgeterja, Pevnik pa upa na vsaj štiri okrepitve v vseh linijah zadnjeuvrščenega moštva. Največ igralcev je po lastnem načrtu izgubilo Krško (kar osem), a naj bi se v Posavju ob domačih mladcih znašla še kakšna izkušena okrepitev.