Slovenski nogometaši v ligi narodov v skupini s Ciprom, z Bolgarijo in Norveško

LOZANA – Slovenska nogometna reprezentanca je na žrebu v Lozani dobila tekmece v novoustanovljeni ligi narodov. Nekdanji finski nogometni zvezdnik Jari Litmanen je Slovenijo izžrebal v skupino tri lige C, kjer bodo igrali še Ciper, Bolgarija in Norveška.

V skupini ena te lige so Izrael, Albanija in Škotska, v skupini dve Estonija, Finska, Grčija in Madžarska, v skupini štiri pa Litva, Črna gora, Srbija in Romunija.

V najmočnejši ligi, to je A, bodo v prvi skupini Nizozemska, Francija in Nemčija, v drugi Islandija, Švica in Belgija, v tretji Poljska, Italija in Portugalska, v četrti pa Hrvaška, Anglija in Španija.

V ligi B bodo v skupini ena Češka, Ukrajina in Slovaška, v skupini dve Turčija, Švedska in Rusija, v skupini tri Severna Irska, BiH in Avstrija, v skupini štiri pa Danska, Irska in Wales.

V ligi D bodo v skupini ena Andora, Kazahstan, Latvija in Gruzija, v skupini dve San Marino, Moldavija, Luksemburg in Belorusija, v skupini tri Kosovo, Malta, Ferski otoki in Azerbajdžan, v skupini štiri pa Gibraltar, Liechtenstein, Armenija in Makedonija.

Prijateljske tekme

Nova liga narodov, ki se bo začela septembra in so jo pri Uefi potrdili septembra lani, bo zamenjala tekmovalno in marketinško »nepomembne« prijateljske tekme. Dodaten čar tega pa je, da si bodo štiri države tudi prek lige narodov priigrale mesta za evropsko prvenstvo 2020.

Prvi del skupinskega dela tekmovanja bo med reprezentančnimi premori septembra, oktobra in novembra letos. Reprezentance v vsaki skupini bodo igrale tako doma kot v gosteh vsaka z vsako. Zmagovalca lige narodov bo dal mini turnir štirih zmagovalcev skupin lige A s polfinalom in finalom.

Turnir bo junija 2019. Zadnjeuvrščene ekipe iz vsake skupine in lige bodo nazadovale v nižjo ligo (štiri iz A v B, štiri iz B v C in štiri iz C v D), zmagovalke pa bodo napredovale (iz D v C, C v B in B v A).

Liga narodov bo dala tudi štiri udeleženke evropskega prvenstva 2020. V tradicionalnih kvalifikacijah si bo EP priborilo 20 reprezentanc, preostale štiri pa bodo dali zmagovalci lig A, B, C in D v ligi narodov.

* Liga A

– skupina A1: Nizozemska, Francija, Nemčija

– skupina A2: Islandija, Švica, Belgija

– skupina A3: Poljska, Italija, Portugalska

– skupina A4: Hrvaška, Anglija, Španija

* Liga B

– skupina B1: Češka, Ukrajina, Slovaška

– skupina B2: Turčija, Švedska, Rusija

– skupina B3: Severna Irska, BiH, Avstrija

– skupina B4: Danska, Irska, Wales

* Liga C

– skupina C1: Izrael, Albanija, Škotska

– skupina C2: Estonija, Finska, Grčija, Madžarska

– skupina C3: Ciper, Bolgarija, Norveška, Slovenija

– skupina C4: Litva, Črna gora, Srbija, Romunija

* Liga D

– skupina D1: Andora, Kazahstan, Latvija, Gruzija

– skupina D2: San Marino, Moldavija, Luksemburg, Belorusija

– skupina D3: Kosovo, Malta, Ferski otoki, Azerbajdžan

– skupina D4: Gibraltar, Liechtenstein, Armenija, Makedonija