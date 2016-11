Slovenski debitanti in rezervisti namučili Poljake

VROCLAV – Nogometni reprezentanci Poljske in Slovenije sta se na prijateljski tekmi v Vroclavu razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

Stadion Miejski, gledalcev 40.119, sodniki: Kuipers, van Roekel in Zeinstra (vsi Nizozemska).

Strelca: 1:0 Mevlja (24.), 1:1 Teodorczyk (80.).

Poljska: Boruc (od 46. Szczesny), Bereszynski, Cionek, Pazdan, Jedrzejczyk, Krychowiak (od 45. Wilczek), Wszolek (od 66. Blaszczykowski), Goralski (od 61. Zielinski), Maczynski (od 83. Sadlok), Kapustka (od 71. Grosicki), Teodorczyk.

Slovenija: Belec (od 84. Koprivec), Sikošek, Mevlja, Samardžić (od 46. Delamea Mlinar), Jović, Krhin, Verbič (od 66. Pihler), Zajc (od 46. Kronaveter), Kurtić, Omladič, Iličić (od 53. Šporar).

Rumeni kartoni: Pazdan; Zajc, Krhin.

Slovenski nogometaši so v Vroclavu odigrali zadnjo tekmo v letu 2016, ki so ga sklenili z neodločenim izidom proti Poljski. Selektor Srečko Katanec je držal obljubo in dodobra premešal začetno postavo ter ponudil priložnost igralcem, ki v zadnjih tekmah niso veliko igrali ali pa sploh še ne. Že pred začetkom tekme na stadionu Miejski je bilo jasno, da ne bo računal na Jana Oblaka in Boštjana Cesarja, ki sta že vrnila v klubske sredine, ter poškodovanih Dejana Trajkovskega in Matica Črnica. Tudi Poljaki niso nastopili v najmočnejši postavi, saj so se v klube predčasno vrnili prvi zvezdnik Robert Lewandowski, Kamil Glik in Lucasz Pisczek, ki so se že vrnili v svoje klube.

Poljaki so imeli v uvodnih minutah nekaj več žogo v svojih nogah, vendar so bili Slovenci dobro postavljeni in niso tekmecem pustili nobene možnosti za nevarnost. Gledalci so do prvega strela čakali vse do 24. minute, pa še ta je končal v domačem golu. Slovenija je takrat prišla do prostega strela, ki ga je izvedel Josip Iličić, Miha Mevlja pa se je pred golom odlično znašel in premagal Arturja Boruca za svoj prvi gol v reprezentančnem dresu.

Slovenija je v nadaljevanju dobro kombinirala in držala Poljake daleč od gola, po trenutku nepazljivosti pa v 80. minuti prejela gol. Rezervist Jakub Blaszczykowski je podal z desne strani, Lukasz Teodorczyk pa je z bližine, ob nezbranosti Mevlje in ne najboljšem posredovanju Vida Belca, zadel za 1 : 1.

Slovenija je v letu 2016 odigrala devet tekem, od tega štiri v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018. V teh še ne pozna poraza, zbrala je dve zmagi in dva neodločena izida. Na prijateljskih tekmah je enkrat zmagala, dvakrat remizirala in dvakrat izgubila.