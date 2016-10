Slovenke odločne med elito

Ne samo nogometaši, na mednarodni sceni pomembno vlogo igrajo tudi naše nogometašice. Med klubi elite so tri zasedbe, v katerih nastopajo naše reprezentantke. Minulo sredo in četrtek sta bila v znamenju uvodnih tekem šestnajstine finala lige prvakinj. Med 32 klubi so tudi trije, v katerih si kruh služijo naše legionarke. Zmagal je nizozemski Twente Kristine Erman, ki je doma z 2:0 premagal Sparto iz Prage. Poraz pa sta doživeli Mateja Zver in Dominika Čonč. Avstrijske prvakinje St. Pölten so z Zverovo z 2:0 doma klonile pred danskim Brondbyjem, Čončeva pa se z dansko Fortuno vrača poražena iz Španije (2:1 proti Athleticu Bilbao). Zverova je igrala vseh 90 minut, Čončeva je v igro vstopila v 61. minuti, Ermanova pa v 81.



Z dvema goloma plusa



»V prvem polčasu so bile tekmice boljše, na srečo pa niso zadele. Mislim, da smo v drugem polčasu prevzele vajeti igre v svoje roke in dobile tekmo. Dva proti nič je dober rezultat. V drugo tekmo pa gremo odločno, kot da se na prvi ni zgodilo nič. V igro sem vstopila v drugem polčasu, naredila, kar so zahtevali, in delo je opravljeno. Vendar nikoli ni popolno,« je po zmagi dejala Ermanova, ki je lani z nizozemsko ekipo Twenteja igrala v osmini finala lige prvakinj, izločila pa jih je šele Barcelona. Kljub porazu upe na napredovanje gojita tudi Mateja Zver in Dominika Čonč. »V prvem polčasu smo bile v krču. Igra nam ni stekla in delale smo preveč napak. Drugi je bil boljši, vendar smo prejele drugi zadetek, dosegle pa ga nismo. Čeprav smo imele svoje priložnosti. Tekmice so bile tokrat boljše. V sredo sledi povratna tekma. Mislim, da lahko odigramo precej bolje,« je jasna Mateja Zver. Kapetanka slovenske reprezentance ima v svoji bogati mednarodni karieri že 18 nastopov v ligi prvakinj, zabila pa je 11 golov.



Letos korak dalje



Z napredovanjem v osmino finala se spogledujejo tudi v taboru danske ekipe Fortuna, ki jo je letos poleti okrepila Mariborčanka Dominika Čonč. V Bilbau je bilo 2:1 za gostiteljice. To je rezultat, ki obeta, gol pa daje upanje. »Pričakalo nas je izredno vzdušje! Na igrišču soigralk niti slišala nisem. Tak ambient ti da krila! Rezultat bi seveda lahko bil boljši, saj smo bile po mojem mnenju vsaj enakovredne, če ne celo boljše nasprotnice že v gosteh. Menim, da nismo pokazale vsega, kar znamo. Nismo izkoristile naših prednosti. Ko bomo igrali na Danskem, se bo pokazala naša fizična pripravljenost, v veliko pomoč pa nam bodo gledalci,« se povratne tekme veseli Dominika. »Lani smo izpadle v drugem krogu, tesno, proti italijanskim državnim prvakinjam. Zato letos želimo korak dalje. Bo pa treba zmagati, tega se zavedamo,« sklene Čončeva.

Dolenjke orale ledino



Slovenija je imela v preteklosti v ligi prvakinj tudi svoj klub. Med 32 izbrank so se zadnjič v sezoni 2014/2015 uvrstile igralke ŽNK Teleing Pomurja, ki pa so izpadle proti italijanski ekipi EuroSpin Torres. Ledino so na tem področju orale Dolenjke – ŽNK Krka je v glavni del lige prvakinj napredoval v letih 2004 in 2010.