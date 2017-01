Slovenija bo središče Evrope

Medtem ko so rokometaši včeraj prinesli medaljo s svetovnega prvenstva, je futsal reprezentanca skupaj z Nogometno zvezo Slovenije in Evropsko nogometno zvezo (Uefa) včeraj začela odštevanje do evropskega prvenstva, ki se začne čez 364 dni v Ljubljani (od 30. januarja do 11. februarja). Ravno v teh dneh se končuje prvi del kvalifikacij, v katerih nastopa kar 47 držav, ki se borijo za vozovnico v Slovenijo. Prvič se je kvalifikacij udeležila tudi Nemčija. Aprila letos bomo v glavnem delu kvalifikacij dobili sedem udeležencev prvenstva v Sloveniji, dodatne štiri pa še v izločilnih bojih septembra. Naslov prvaka bo branila Španija, ki pa si mora mesto na euru 2018 še zagotoviti. Žreb skupin ducat udeleženk za euro 2018 bo v Sloveniji 29. septembra letos. »Uefa evropsko prvenstvo je pomemben dogodek za našo organizacijo. Vesel sem, ker ga gostimo v moji domovini Sloveniji. Pred letom dni je bil v Srbiji zelo uspešen, pričakujem pa, da bo v Sloveniji, ob nenehnem razvoju tekmovalnega formata, naredil še korak naprej. Imam popolno zaupanje v Nogometno zvezo Slovenije in v organizacijski odbor Uefa Futsal Euro 2018,« je v posebni izjavi sporočil Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze.



»Zahvaljujemo se Uefi, ki nam je zaupala organizacijo tako velikega dogodka, ki presega vse dogodke, ki smo jih do zdaj organizirali pod okriljem NZS. Ne dvomim, da Nogometna zveza Slovenije tega dogodka ne bi izpeljala na vrhunski ravni,« je pristavil predsednik NZS Radenko Mijatović. Ljubljanski župan Zoran Janković je v svoji maniri napovedal bleščeče prvenstvo v najlepšem mestu na svetu, za nameček pa od reprezentance Slovenije pričakuje medaljo. Iz Beograda je prav za to slovesnost prišel Dejan Stanković. Nekdanji nogometni as je bil ambasador eura 2016, zdaj je to predal kolegu Milenku Aćimoviću in futsal legendi Miletu Simeunoviču. »Futsal je del mene, z njim sem odraščal. Vsi nogometaši smo začeli s futsalom. Še enkrat bi pozval vse ljubitelje, da si ogledajo prvenstvo v Sloveniji, saj bodo na delu videli mojstre, kot je Ricardinho. To je tako, kot bi gledal Messija in Ronalda. Želim si, da bi bile Stožice polne. V Srbiji smo imeli vsak dan po skoraj 11.000 gledalcev,« je povedal Stanković. »Futsal sem igral na začetku kariere, tako kot vsi nogometaši. Danes pogrešam, ker otrok ni več na igrišču. Mi smo ves čas igrali, ko smo bili mladi. Menim, da lahko euro 2018 pripomore, da igrišča ne bodo več samevala,« je vtise strnil Milenko Ačimović, Mile Simeunovič pa je prepričan, da bo naša izbrana vrsta doma pustila dober vtis. To obljublja tudi selektor Andrej Dobovičnik, ki že od leta 2005 vodi izbrano vrsto. »V tem obdobju nimamo kvalifikacij, zato izkoriščamo čas, da uigravamo ekipo in dodajamo mlade sile že uveljavljenim igralcem. Veselimo se domačega evropskega prvenstva, to je velika čast za nas in Nogometno zvezo Slovenije. Upam in želim si polne dvorane, ki bo dala še dodatnih moči naši reprezentanci,« je Dobovičnik opisal pričakovanja in trenutne aktivnosti reprezentance, pogled pa je usmeril v leto 2018. »S pomočjo polne dvorane Stožice se lahko nadejamo dobrega rezultata. Da bomo le zdravi in pripravljeni, potem je mogoče vse. Zagotovo bomo vsakomur velik trn v peti,« podobno kot selektor razmišlja kapetan Igor Osredkar. Po novinarski konferenci je sledila še revijalna tekma, kjer sta se v Areni Stožice pomerili izbrani vrsti Srečka Katanca in Andreja Dobovičnika.