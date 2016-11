Slovenija bo na poti do mundiala udobno prezimila tik za Anglijo

MALTA – Zdaj smo že dodobra navajeni, da si mora slovenska nogometna reprezentanca prav vsako točko v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 dobesedno prigarati. Tako je bilo tudi v 4. krogu na Malti, kjer je bila zmaga obvezna naloga izbrancev selektorja Srečka Katanca. Na stadionu Ta'Qali je bilo med 4500 gledalci tudi približno 300 glasnih slovenskih navijačev, ki so po svoje pripomogli do minimalne zmage proti povsem obrambno naravnanim gostiteljem. Resda so imeli tudi Maltežani odlično priložnost za vodstvo, toda v seštevku je bila Slovenija boljše moštvo, zmago pa ji je z zadetkom po udarcu s peto priigral Benjamin Verbič v 47. minuti, ko mu je z desne strani lepo podal Jasmin Kurtić. Slovenci so si priigrali še nekaj priložnosti, vendar v Sredozemlju niso bili najbolj pri strelu. V 13. minuti je denimo domači vratar Andrew Hogg drugega za drugim obranil strele Valterja Birse z roba kazenskega prostora ter Milivoja Novakovića in Benjamina Verbiča z bližine. »Če na takšni tekmi ne zabiješ gola že iz začetnih priložnosti, se lahko marsikaj zgodi. Na srečo se ni, fantom čestitam, pomembne so tri točke,« je dejal Katanec.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.