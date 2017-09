Slovenec se je odrekel 500.000 evrom

LEIPZIG – Najdražji slovenski nogometaš Kevin Kampl bo v ponedeljek prvič po prestopu iz Bayerja iz Leverkusna treniral s svojimi novimi soigralci iz Leipziga. Ta je zanj odštel 20 milijonov evrov. Kot je izbrskal nemški Bild am Sonntag, se je v Nemčiji rojeni Štajerec odrekel delu svoje letne plače, da bi lahko zaigral v ambicioznem saškem klubu.

V Solingenu rojeni Kampl, ki bo 9. oktobra dopolnil 27 let, se je prostovoljno odrekel kar precejšnjemu delu svoje letne plače (gre za pol milijona evrov), da bi lahko zaigral za klub, ki bo jeseni premierno zaigral v skupinskem delu lige prvakov. Tako na leto ne bo zaslužil 3,5 milijona evrov, ampak tri milijone evrov. Kampl je z novimi delodajalci podpisal štiriletno pogodbo.

»Hočem igrati«

Ambiciozni Leipzig je v prejšnji sezoni navdušil v nemškem prvenstvu, kjer je zaostal le za Bayernom. Tako bo letos igral v skupinskem delu lige prvakov, njegovi nasprotniki so Monaco, Porto in Bešiktaš. Kampl se je na vsak način želel pridružiti kolektivu iz Leipziga. »Hočem igrati. In nogomet v Leipzigu je ustrezen za moje sposobnosti,« je po podpisu pogodbe dejal Kampl.