Slovenci prepuščajo vlogo favorita Slovakom

TRNAVA – Slovenska nogometna odprava je včeraj zelo samozavestno pristala na slovaških tleh po pičlih 35 minutah poleta z brniškega letališča. Tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je s kolegi iz izvršnega odbora izžareval optimizem na letališču v Bratislavi, preden so ga gostitelji odpeljali s črno limuzino v središče slovaške prestolnice. Pred današnjim (20.45) obračunom 7. kroga skupine F v kvalifikacijah za SP 2018 tradicija rezultatov govori v prid Slovencev, četa selektorja Srečka Katanca je bila od Slovakov boljša tudi lansko jesen v Ljubljani (1:0). Toda kapetan Boštjan Cesar in kolegi današnje tekmece še vedno lovijo na drugem mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za uvrstitev na mundial v Rusiji. Točka zaostanka pomeni, da je drevi najbolje zmagati, remi bi omogočil zgolj upanje za preboj na največji turnir, o porazu ne razmišlja nihče. »Naredili bomo vse za zmago proti Slovakom. Imamo kakovost za to, imamo dobre občutke. Ko je bilo treba, smo Slovake premagali,« je odločen desni bočni branilec Nejc Skubic, ki bo najverjetneje v prvi postavi po poškodbi Aljaža Strune. Katanec je kot alternativo vpoklical še Matijo Široka.

Na drugi strani obrambne vrste bo izkušeni Bojan Jokić. »Naša glavna želja je, da na Slovaškem ne izgubimo in da v ponedeljek premagamo Litvo v Ljubljani. Proti Slovakom bomo morali igrati zelo potrpežljivo. Moramo igrati, kakor znamo. To smo dokazali že v dvoboju z njimi doma. Statistika obračunov s Slovaki je na naši strani, a vsak nov dvoboj je poglavje zase. To je prelomna tekma, zato moramo biti pravi,« je jasen Jokić. Glavni kreator slovenske igre Valter Birsa je sezono začel v odlični formi, tudi on ima lepe spomine na tekme s Slovaki. »Želimo igrati v Rusiji in s to miselnostjo gremo tudi v Trnavo. Če bomo igrali tako kot v Ljubljani, nas lahko nagradi tudi kaj z neba,« pravi Birsa. »Dobro smo pripravljeni, čeprav ni bilo veliko treningov. Čaka nas težka tekma s favorizirano Slovaško. Toda tu smo, da pošteno oddelamo svoj posel. Upamo, da bomo dosegli pozitiven rezultat,« je včeraj pred treningom dejal kapetan Boštjan Cesar.

V slovaškem Rimu, kakor pravijo Trnavi zaradi številnih cerkva, odmeva tudi prestop Mihe Mevlje iz Rostova v Zenit iz Sankt Peterburga. Toda odlični štoper zato ni pustil na cedilu reprezentance tako kot Kevin Kampl, ampak je na voljo Katancu. »Nočem kalkulirati, ker že v šoli nisem bil dober v matematiki, ampak sem bil boljši v telovadbi. Upam, da bomo tudi mi na igrišču boljši. Igrali bomo borbeno, fantje bodo dali vse od sebe, nočem jim nalagati bremena zmage. Spoštujemo Slovake z eminentnimi imeni, ampak se jih ne bojimo. Vsekakor bomo dali vse od sebe,« je dejal Katanec, ki ni hotel razpredati o vnovični Kamplovi odsotnosti. Verjetna postava Slovaške (3-5-2): Kozačik; Pekarik, Škriniar, Hubočan; Mak, Kučka, Hamšik, Greguš, Weiss; Duda, Nemec. Slovenija (4-2-3-1): Oblak; Skubic, Mevlja, Cesar, Jokić, Krhin, Kurtić; Iličić, Birsa, Verbič; Matavž. Glavni sodnik bo Španec Antonio Mateu Lahoz. Preostali današnji tekmi v skupini F sta Litva - Škotska in Malta - Anglija. (obe ob 20.45).