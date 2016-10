Slovenci odločno po gol proti zadržani Angliji

Potem ko so si slovenski nogometaši v soboto v Ljubljani proti Slovaški priigrali prvo zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018, se bodo danes ob 20.45 na istem prizorišču pomerili še z vodilno reprezentanco v skupini F Anglijo, ki ima po dveh krogih šest točk. V slovenskem taboru je bil največji poudarek na kakovostni regeneraciji v dobrih dveh dneh, da bi lahko izbranci selektorja Srečka Katanca proti favoriziranim Otočanom šli z enako vnemo kot proti Slovakom. Poškodovanih na Brdu pri Kranju ne preštevajo, torej ima Katanec sladke skrbi, koga od visoko motiviranih mož postaviti v udarno enajsterico. Prav nič nenavadno ne bo, če se bo odločil za identično startno pozicijo kot v soboto, bo pa verjetno pretehtal, ali na položaju desnega bočnega branilca tokrat vendarle ne potrebuje hitrejšega nogometaša od Aljaža Strune, ki je sicer zelo dobro opravil svoj posel proti slovanskim gostom. Tako bi lahko od prve minute priložnost spet dobil Nejc Skubic. In kar je še pomembno; prav nihče ne stoka zaradi odsotnih prvokategornikov, preutrujenega Kevina Kampla in poškodovanega Roberta Berića.



Cilj doseči gol



»Vzdušje po zmagi je zmeraj dobro. Mislim, da so se nogometaši dobro spočili. Odtrenirali smo toliko, kolikor je bilo treba po takšni tekmi. Pogledali smo tekmi Anglije s Slovaško in Malto, a ne več kot 10, 15 minut, saj sta različni, kar nekaj nogometašev zdaj ni zraven. Igralci so videli, kakšni so Angleži. Vsaka tekma je zgodba zase, ne moreš kopirati. Mi smo takšni, kakršni smo: v tem trenutku dobri. Verjamem in vem, da bodo fantje dali vse od sebe. Ali bo to dovolj za zmago ali remi, bomo videli,« je dejal Katanec, ki je na treningih prav tako stopil na žogo: »Fante sem opozoril, da ni dobro, če greš preveč v neko evforijo. Prav tako ni dobro, če si preveč sproščen. Enostavno morajo delati spontano tisto, česar so navajeni. Samo tako lahko prideš do pozitivnega rezultata.«



V kvalifikacijah za letošnji euro se je Slovenija prav tako pomerila z Anglijo; v Stožicah je imela v žepu remi 2:2 do 86. minute, ko je zmago Angležem zagotovil Wayne Rooney, na Wembleyju pa so Slovenci celo povedli z 1:0 po avtogolu Jordana Hendersona, a so na koncu izgubili s 3:1. »Anglija je bolj kakovostna reprezentanca v vseh pogledih. Igralci funkcionirajo zelo dobro. So hitri, mladi fantje, fizično so zelo dobro pripravljeni. Da pa ne bo vse za njih le v superlativih... Če manjkajo en, dva, trije igralci, pridejo v ekipo nove energije in nekateri mehanizmi se malo porušijo in ni več isto. Bo pa tekma absolutno težka. V vsakem pogledu. Dobro stojijo na igrišču, hitri so, močni. Mi se bomo morali temu prilagoditi. Cilj mora biti doseči gol,« je odločno napovedal Katanec.



Rooney na klopi



Moštvo treh levov je načeto s poškodbami, po vrsti so odpadali Raheem Sterling, Adam Lallana, Harry Kane, na tekmi z Malto se je poškodoval še branilec Ryan Bertrand. Posebna zgodba je prvi zvezdnik Wayne Rooney, ki niti proti skromni Malti (zmaga Anglije z 2:0) ni prav nič izstopal, potem ko ga je v Manchester Unitedu kontroverzni trener Jose Mourinho zaradi slabe forme že posedel na klop za rezervne igralce. Novinarji Rooneyja na veliko kritizirajo, navijači so celo žvižgali 30-letnemu napadalcu, ki ima 117 nastopov za angleško vrsto, zabil pa je 53 golov. Toda, kot kaže, se njegov čas izteka, v taboru angleške reprezentance pa so že našli lep izgovor. Rooney naj bi na zadnji tekmi staknil lažjo poškodbo, zato bo v Ljubljani soigralcem pomagal s klopi za rezervne igralce. »To me ne bi presenetilo. On je vodja, mož, ki je odigral veliko tekem v reprezentanci. Takšnega igralca se ne da z lahkoto ven. Pri Waynu pa prihajajo v poštev tudi leta. Ni na takšni ravni, kot od njega zahtevajo novinarji. Ne bi me presenetilo, če tekme ne bi začel. Resnično se ne obremenjujemo preveč s tem, kdo bo igral in kdo ne,« je komentiral Katanec.



Angleži ne delujejo več tako naduto kot v preteklosti. Zavedajo se, da jim bo v Stožicah glede na trenutno kadrovsko zasedbo in formo težko. Vratar Joe Hart je poudaril kakovost kolega Jana Oblaka, kot čuvaj mreže Torina je že spoznal tudi neugodnega Josipa Iličića. Napadalec Liverpoola Daniel Sturridge ohranja pogumno držo: »Tekma bo težka, toda pomembna je naša priprava. Ne skrbijo nas Slovenci, skrbi nas to, kako bomo mi opravili na igrišču. Pomembno je, da nadaljujemo z zmagami. Ni pomembno, koliko golov damo. Če slavimo s 4:0, 5:0, 1:0, v vsakem primeru dobimo tri točke, in to je tisto, kar je pomembno.« Verjetni postavi – Slovenija: Oblak; Skubic, Samardžić, Cesar, Jokić; Kurtić, Krhin; Iličić, Birsa, Verbič; Bezjak; Anglija: Hart; Walker, Cahill, Stones, Rose; Henderson, Dier, Alli; Wallcot, Sturridge, Vardy. Glavni sodnik bo 38-letni Nemec turških korenin Deniz Aytekin.



Ne bomo se le branili



Kapetan slovenske reprezentance Boštjan Cesar pred drevišnjim obračunom napoveduje: »V tekmo moramo iti enako kot proti Slovaški. Igrati moramo na polno in z našo igro poskušati priti do gola. Predvsem moramo ostati skoncentrirani vseh 90 minut. Prišli bodo tudi trenutki, ko se bomo morali braniti, saj imajo hitre in dobre nogometaše, a na tekmo se nikakor ne gremo le branit.«

Vstopnice še na voljo



Na Nogometni zvezi Slovenije so razkrili, da je na voljo še precej vstopnic za ogled tekme, saj so jih do včeraj prodali okrog 12.000 (kapaciteta je 16.038 sedežev). V Ljubljani pričakujejo tudi okrog 1700 navijačev z Otoka. Velja tudi opozorilo za pravočasen prihod na tekmo, saj bo pred obračunom povečan promet v okolici stadiona v Stožicah.