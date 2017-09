Slovaki pretrd oreh za Slovence

TRNAVA – Slovenska nogometna reprezentanca je danes na Slovaškem izgubila v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo (SP) leta 2018 v Rusiji. Tokrat so morali priznati premoč Slovakom, saj je v 81. minuti slovensko mrežo zatresel Nemec. S tem je naših sanj o uvrstitvi na SP bržkone konec.

V prvem polčasu je Jan Oblak dokazal, zakaj velja za enega najboljših vratarjev na svetu. Žal pa je bil edini v naši ekipi, ki je bil na ustrezni ravni. V prvem polčasu je kar štirikrat izjemno posredoval in preprečil rezultatsko katastrofo. Bojan Jokić je sicer že po devetih minutah tekme zaradi poškodbe zapustil zelenico, zamenjal ga je Mitja Viler. Slovenski selektor Srečko Katanec je v začetno postavo dal tudi vezista Domžal Amedeja Vetriha.

Ker je Škotska v Litvi gladko premagala gostitelje (3 : 0), je zdaj na tretjem mestu z 11 točkami kakor Slovenija, ki je četrta, Slovaki (15) in Angleži (17), ki so zmagali na Malti s 4 : 0, pa so nam tri tekme pred koncem kvalifikacij že krepko zbežali.

Reprezentanci sta tekmo začeli v naslednjih postavah:

Slovenija: Oblak, Birsa, Cesar, Iličić, Jokić, Krhin, Kurtić, Matavž, Mevlja, Skubic, Vetrih

Slovaška: Dubravka, Gyomber, Hamšik, Hubočan, Kucka, Lobotka, Mak, Nemec, Pekarik, Škriniar, Weiss