Slavje evropske Gorice, vroči troboj za obstanek

V predzadnjem krogu državnega prvenstva nogometašev v Prvi ligi Telekom Slovenije je bilo najbolj veselo v Novi Gorici, kjer si je Gorica z zmago proti Olimpiji zagotovila nastop v kvalifikacijah za evropsko ligo in se celo povzpela na tretje mesto, potem ko se je po točkah celo izenačila z Ljubljančani. Ob ugodnem razpletu zanje bi lahko severni Primorci na koncu celo osvojili naslov podprvaka, a jih v soboto v Kopru čaka še vroč primorski derbi. Olimpija je sicer prevladovala v igri, a je bila jalova v napadih, Danijelu Miškiću je domači čuvaj mreže Gregor Sorčan celo obranil kazenski strel za izenačenje v 86. minuti, kmalu zatem pa še en njegov nevarni poskus z razdalje. »Zmaga je odraz odličnega stanja v ekipi, smo res dobra klapa. Vse skupaj nas je nagradilo z evropsko vozovnico, kar je zelo lep uspeh. V zadnjih mesecih smo dokazali, da lahko enakovredno igramo z vsakim tekmecem. S tem spoznanjem se bomo podali tudi na evropske tekme,« je dejal Sorčan, ob strelcu Bedeju Amarachiju Osujiju veliki junak dvoboja pred 2000 gledalci, kolikor jih redko vidimo v novogoriškem Športnem parku. Ob tem tekmovalnem dosežku tabor modro-belih veseli tudi dejstvo, da je finančna sanacija kluba v zaključni fazi in da ni več trepetanja za vsakdanje preživetje. Seveda bo kljub temu treba realizirati kakšen donosni prestop, saj Gorica živi pretežno od tovrstnega denarnega priliva. V izložbi so najbolj mikavni Rifet Kapić, Gregor Sorčan, Matija Boben in Rok Grudina, z uvrstitvijo v evropsko tekmovanje pa jim je cena zagotovo še nekoliko zrasla. V zadnjem krogu si bodo »evropski« Olimpija, Gorica in Domžale med seboj le še razdelili mesta od 2. do 4.



Prvaki iz Maribora so v primerjavi z zadnjima porazoma pokazali nekaj več, a še vedno v dvoboju z bodočim drugoligašem Radomljami niso bili v skladu s svojo kakovostjo in ugledom. »S tem, da nismo večkrat zadeli pri takšni prevladi in tudi ustreznem pristopu, nismo zadovoljni. Smo pa delovali drugače, bili bolj zagnani, resni kot na prejšnjih dveh tekmah. Takšni, kot Maribor mora biti. Zato obžalujemo, da smo iz tega prometa, ki je bil enosmeren in bi morali streti odpor nasprotnika, ustvarili nervozno tekmo. Morali bi biti natančnejši pri predložkih, zaključnih delih akcij. Našli smo prostor mimo obrambne postavitve tekmecev, a temu primerna ni bila učinkovitost,« je pojasnil trener vijoličnih Darko Milanič, ki ga v soboto z varovanci in navijači v Ljudskem vrtu čaka proslavljanje 14. zvezdice za naslov prvaka. To se bo zgodilo po obračunu s Krškim, ki še nima zagotovljenega neposrednega obstanka v PLTS, tako kot ne Rudar niti Aluminij. Ti trije klubi so v dveh točkah. V najugodnejšem položaju so knapi iz Velenja, ki imajo na 7. mestu 40 točk in gostijo Radomlje. Krško ima 39 točk in bo trepetalo v štajerski metropoli, pri Aluminiju (38 točk) pa vse stavijo na svojo sanjsko predstavo proti Olimpiji v Stožicah in hkrati pomoč sosedov iz Maribora, da bi se izognili nehvaležnemu devetemu mestu in dodatnim kvalifikacijam za obstanek z drugouvrščenim drugoligašem Roltek Dobom.



John Mary vodilni golgeter



Rezultati 35. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije – Krško : Koper 1:1 (800 gledalcev; Martin Kramarič 32.; Marko Krajcer 52.-avtogol), Radomlje : Maribor 1:1 (1200 gledalcev; Marko Nunić 53.; Marcos Tavares 67.), Celje : Rudar 1:1 (500 gledalcev; Jucie Lupeta 90.; John Mary 69; v 16. minuti pri Rudarju izključen Darko Zec), Aluminij : Domžale 0:0 (300 gledalcev), Gorica : Olimpija 1:0 (2000 gledalcev; Bede Amarachi Osuji 20.). Vrstni red strelcev: John Mary 17 golov, Dominik Glavina (oba Rudar) 16, Luka Zahovič (Maribor) 15, Miran Burgić (Gorica) 14... Pari zadnjega, 36. kroga (vse tekme v soboto, 27. maja, ob 16.55): Domžale – Celje, Koper – Gorica, Maribor – Krško, Rudar – Radomlje, Olimpija – Alumi