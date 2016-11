Simič odstopil

LJUBLJANA – Nogometna zveza Slovenije bo 15. decembra dobila novega predsednika. To zagotovo ne bo nekdanji prvi mož NZS Ivan Simič, ki je odstopil iz predsedniške tekme. Tako uradno ostajata kandidata Radenko Mijatović in Matjaž Nemec.

V javnosti pa se kot novega kandidata omenja Izeta Rastoderja, poslovneža in nekdanjega prvega moža ljubljanske Olimpije. Kot je pojasnil, se o vstopu v tekmo še ni odločil, odločitev bo sporočil do srede.

Pritiski

Že danes pa je svojo obelodanil Simič, ki je odstop od kandidature pojasnil s tem, da ne želi pritiskov na njegove podpornike. »Kandidature za predsednika NZS ne bom vložil, ker želim preprečiti, da bi se nad mojimi podporniki vršili pritiski, ki so šli čez mejo dobrega okusa. Sam s pritiski nimam nobenih težav. Dogodki v zadnjem tednu so pokazali, kaj vse so pripravljeni nekateri storiti, da bi sami (ali njihov izbranec) postali predsednik NZS,« je v izjavi za javnost zapisal Simič.

Zaključena zgodba

»Ta funkcija mi ne pomeni toliko, da bi se spustil tako nizko. Tak način razumevanja volitev in prepričevanja delegatov mi je tuj in ga ne odobravam, je pa to dokaz, da je s sedanjim volilnim sistemom za predsednika NZS nekaj hudo narobe. To so tretje volitve za predsednika NZS, pri katerih sodelujem, in nobene niso bile na tako nizki ravni. Zato sem presodil, da je, kljub podpori klubov, in čeprav sem se zadeve lotil resno in poglobljeno, saj je iz tiskarne prišel tudi moj volilni program, najbolje to zadevo zaključiti,« je še zapisal Simič, predsednik NZS od februarja 2009 do novembra 2010.

Mijatović, ki kot podpredsednik NZS trenutno opravlja tudi vlogo v. d. predsednika krovne zveze, Nemec, poslanec Socialnih demokratov in podpredsednik državnega zbora, ali mogoče celo Rastoder bo na mestu predsednika NZS zamenjal Aleksandra Čeferina, ki je septembra postal prvi mož Evropske nogometne zveze.