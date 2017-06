Selitve trenerjev kot modna muha

LJUBLJANA – Slovenski nogometni prvoligaši pospe- šeno selekcionirajo igralski kader za novo sezono, tisti, ki bodo igrali na evropski sceni, so že na sredini priprav. Zelo živahno je predvsem na trgu trenerjev. Če se bodo uresničile še zadnje predvidene menjave, bo imelo kar šest od desetih članov Prve lige Telekom Slovenije (PLTS) v novi sezoni sveže stratege. Maribor (Darko Milanič), Gorica (Miran Srebrnič), Domžale (Simon Rožman) in Aluminij (Slobodan Grubor) so zadržali šefe svojih strokovnih vodstev, vsi drugi so poiskali ali še iščejo nove rešitve na trenerskih stolčkih.

Adijo, investitorji!

Že pred časom so pri Olimpiji predstavili 39-letnega Hrvata Igorja Bišćana, ki je z zmaji začel priprave v soboto. Doslej je dobil dva nova igralca, Srba Gorana Brkića in Hrvata Tomislava Tomića, medtem ko so klub že zapustili Andraž Kirm, Julius Wobay in Marko Vukčević. »Za zdaj sem zadovoljen s pristopom vseh igralcev, ki se, tako kot jaz, zavedajo, da nas čaka še veliko dela,« je dejal Bišćan, ki ga danes z varovanci čaka prvi test s Škofjo Loko, v soboto pa se bodo zeleno-beli za teden dni preselili v Lesce. Celjani so se odločili za 38-letnega Tomaža Petroviča, ki bo nasledil Hrvata Igorja Jovičevića. Ta po neslavnem odhodu ukrajinskih investitorjev še ostaja na plačilni listi celjskih grofov kot trener, saj ima previsoko odpravnini. Petroviču, ki je do marca vodil Krško, tako uradno pripada vloga glavnega menedžerja, sodeloval bo s prav tako novim športnim direktorjem Janijem Žilnikom.

Ker je odšlo že pet igralcev (vratar Matic Kotnik, Tilen Klemenčič, Lovro Čirjak, Irfan Hadžić in Goran Galešić), ju čaka zahtevno delo pri sestavljanju moštva. Pri velenjskem Rudarju so objavili razhod s srbskimi investitorji z Borisom Vargasom na čelu in prvi dan priprav pozdravili starega znanca Marijana Pušnika. Šestinpetdesetletni Korošec, ki je knape vodil že v obdobju 2007–2010, je pol minule sezone vodil hrvaškega prvoligaša Hajduk iz Splita, spomladi pa le mesec dni ljubljansko Olimpijo. »Vesel sem, da sem spet tukaj. Čaka nas ustvarjanje moštva, saj je veliko igralcev zapustilo klub,« se zaveda Pušnik. Velenje so zapustili Stjepan Babić, Denis Grbić, Senad Jahić, Jean-Claude Billong, Luka Prašnikar, Bojan Vručina in Darko Zec, tik pred odhodom pa sta tudi vodilna strelca PLTS, Nigerijec John Mary in Hrvat Dominik Glavina. Za prvega se je zagrel Maribor, za drugega pa Olimpija.

Koprski prevzem Ankarana?

Novi prvoligaš Triglava iz Kranja je za trenerja imenoval 39-letnega Tončija Žlogarja, ki je nasledil Sinišo Brkiča; ta je zdaj športni direktor gorenjskega Bayerna. Kdo bo trener Krškega in drugega novinca v elitni druščini, ekipe Ankaran Hrvatini, še ni znano. Sicer imajo Primorci v svojem taboru še Vlada Badžima, ki jih je vodil do tretjega mesta v drugoligaški konkurenci in napredovanja, potem ko se je temu odpovedal drugouvrščeni Roltek Dob. Toda položaj v novem prvoligašu je zelo negotov. Predsednik kluba Sebastjan Dvojmoč noče izpustiti vodstvenih vajeti iz svojih rok, čeprav čuti pritisk razočaranih šefov Kopra, ki ga je Nogometna zveza Slovenije zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev vrgla v četrto ligo. Ankaran bo sicer domače tekme igral na Bonifiki, saj nima lastnega ustreznega stadiona. Tudi zato se Koprčanom z županom Borisom Popovičem zdi povsem realen scenarij prevzem sosedov in nadaljnji prvoligaški status v novi preobleki. Tako bi lahko obdržali svoje sanje o evropskem nogometnem Kopru. Tudi v posmeh NZS.