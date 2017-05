Selektor Katanec priznal lastni napaki iz Glasgowa

Slovensko nogometno reprezentanco čaka tekma številka 6 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji. Četa selektorja Srečka Katanca se bo v soboto, 10. junija, v Stožicah pomerila z Malto, zmaga pa ne bi smela biti vprašljiva, čeprav bodo zaradi kartonov manjkali kapetan Boštjan Cesar, Miral Samardžić in Valter Birsa ter Kevin Kampl, ki ima težave s stopalom in se še odloča glede operativnega posega. Na seznamu je kar 12 branilcev, ker nekateri med njimi še podaljšujejo sezono v italijanski ligi zaradi razigravanja za obstanek oziroma napredovanje, pri drugih so še manjši zdravstveni pomisleki. »Na seznamu je veliko igralcev, ker je položaj poseben. Carpi in Frosinone igrata še dodatne tekme v Italiji, nekateri imajo še finale slovenskega pokala, tako da se lahko še marsikaj zgodi, lahko se kdo poškoduje... Upam, da se ne bo. Vemo, kaj nas čaka, vemo, da moramo tekmo dobiti. To je kristalno jasno. Upam, da fantje pridejo dobro pripravljeni,« je dejal Katanec, ki je pred zborom 1. junija med drugim najbolj presenetil z delom analize zadnjega poraza, 26. marca proti Škotski v Glasgowu, kamor so Slovenci sicer krenili z zmagovitim načrtom, potem pa klonili z 0:1. »Spoznal sem, da sem storil dve veliki napaki. Prva je bila jutranji trening na dan tekme na neustreznem igrišču, ki so nam ga dodelili Škoti. Ne vem, ali lahko na tisto igrišče sploh spustiš živali. Moja krivda, je da nisem že v avtobusu dejal, naj se vrnemo v hotel. Igralci so si verjetno mislili svoje, zbranost pred tekmo je padla. Druga stvar pa je prepozen odhod iz slačilnice na tekmo. Prepozno smo prišli z ogrevanja, potem hiteli s pripravo, tretji sodnik pa nas je priganjal. Kar se tiče igre, bom vsa spoznanja delil s fanti.« Katanec je ponovil, da vso krivdo prevzema nase, saj da običajno preverjajo in pazijo na vsako podrobnost, v Glasgowu pa da je bil položaj specifičen. Morda je res vse skupaj nekoliko zmedel nenapovedan obisk staršev po treningu dan pred tekmo, ko so s čustvi nabito srečanje izkoristili za snemanje oglasov za enega izmed glavnih sponzorjev reprezentance.



Nikoli ne bomo izvedeli, ali je bilo vse našteto res razlog za poraz proti Škotski, ki je izbrani vrsti izdatno otežil delo pri naskakovanju drugega mesta, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Igralci so namreč preveč izkušeni, na igrišču pa so delovali naravnost brezvoljno. Pričakovati je, da v prihodnje takšnih in podobnih spodrsljajev ne bo več. Katančevi fantje so sicer novembra Malto v gosteh premagali z golom Benjamina Verbiča, tokrat želijo z njo opraviti še bolj prepričljivo. Slovenija je po petih krogih v skupini E na tretjem mestu z osmimi točkami. Pred njo sta Anglija s 13 in Slovaška z 9 točkami, za njo pa Škotska s 7, Litva s 5 in Malta, ki je še brez točke. V reprezentanci so vratarji Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Carpi), Jan Koprivec (Anorthosis Famagusta) in Grega Sorčan (Gorica), branilci Jure Balkovec (Domžale), Miha Blažič (Domžale), Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution), Bojan Jokič (Ufa), Luka Krajnc (Frosinone), Miha Mevlja (Rostov), Nemanja Mitrović (Olimpija), Matej Palčič (Maribor), Gregor Sikošek (Brøndby), Aljaž Struna (Palermo), Nejc Skubic (Konyaspor) in Matija Širok (Domžale), vezisti Rene Krhin (Granada), Jasmin Kurtić (Atalanta), Žan Majer (Domžale), Nik Omladič (Eintracht Braunschweig), Rajko Rotman (Kayserispor), Benjamin Verbič (København) in Miha Zajc (Empoli) ter napadalci Robert Berić (St. Etienne), Roman Bezjak (Rijeka), Josip Iličić (Fiorentina), Milivoje Novaković (Maribor).