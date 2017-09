Še vedno gneča v zmajevem gnezdu

LJUBLJANA – Bo Olimpija lahko ustavila Maribor na poti do ubranitve naslova slovenskega prvaka? To je osnovno vprašanje v povezavi s Prvo ligo Telekom Slovenije tudi po reprezentančnem odmoru in prestopnem roku za igralce, ki se je iztekel zadnji avgustovski dan. Prvaki iz Ljudskega vrta so opravili imeniten posel s podaljšanjem sodelovanja z vezistom Daretom Vršičem, za še večjo konkurenco v napadu pa so vijolični pripeljali mladega reprezentanta Izraela, 21-letnega bočnega napadalca Liorja Einbroma. Ta je po Sintayehu Sallalichu in Marwanu Kabhi tretji Izraelec v moštvu izpod Kalvarije. »Pridobili smo vrhunskega talenta, ki nam lahko zelo pomaga in prinese dodatno kakovost v napadu. Ima značilnosti, ki jih ta ekipa nekoliko pogreša. To je igra na ena, zelo je hiter in upam, da bomo uživali v njegovih igrah,« je povedal športni direktor Zlatko Zahović, ki je tako kot moštvo povsem v filmu lige prvakov, kjer bodo Mariborčani startali v sredo, 13. septembra, proti moskovskemu Spartaku na domačem stadionu. Seveda se Štajerci hkrati zavedajo, da pot do nogometnega raja vodi ravno skozi domačo ligo.

Pri Olimpiji nič novega, če ne gledamo na pričakovano rast moštva v vseh pogledih pod vodstvom mladega trenerja Igorja Bišćana. Niti sedmerice nezaželenih igralcev se ji niti uspelo znebiti: Roka Kronavetra, Leona Benka, Kingsleyja Boatenga, Alexandruja Cretuja, Danijela Miškića, Denisa Klinarja in Aljaža Krefla. Vsi imajo veljavno pogodbo z lepo plačo. Predsedniku Olimpije Milanu Mandariću, ki je tačas v ZDA, je v Izrael uspelo prodati vsaj Blessinga Elekeja za 800.000 evrov odškodnine. Toda še vedno mora vsak mesec zagotoviti pol milijona evrov samo za plače v zmajevem gnezdu. Sosedi iz Domžal so tudi v finišu prestopnega roka dobro trgovali. Po Janu Repasu (Caen) sta klub zapustila še Miha Blažič (Ferencvaros) in Ivan Firer (Auxerre), iz praške Slavije se je na posojo vrnil vezist Marko Alvir, prišla pa sta še bočni branilec Dario Melnjak iz belgijskega Lokerena in napadalec reprezentance Jamajke Shamar Nicholson, ki je igral v domovini (Boys' Town). Ankaran ima še štiri novince (Stefan Smiljanić, Emir Burkić, Matic Furjan in Johan Nkame Chinwendu), Triglav sta okrepila obetavna vezista Daniel Vujčić iz Maribora in David Tijanić iz Olimpije.