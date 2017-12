Še drugič premagal raka in se vrnil na igrišče

LONDON – Nogometaš angleškega tretjeligaša Rochdala Joe Thompson bo v letošnjem božiču še toliko bolj užival, saj je že drugič v življenju premagal raka in uspešno vrnil na nogometne zelenice. Ob sobotni vrnitvi je odigral 18 minut v remiju proti Walsallu (1 : 1). Prvič so mu hodgkinov limfom diagnosticirali leta 2013, leta 2014 se je med nogometne kolege vrnil prvič, v zadnjem letu pa mu je povratek po novi pojavitvi bolezni uspel še enkrat.

Trener Rochdala Keith Hill mu je namenil 18 minut, v tem času pa je z golove črte odbil žogo in rešil svojo ekipo.

»Tu je dejstvo za vas ... Raka so mi diagnosticirali natanko pred enim letom. 365 dni, 12 mesecev. Želim, da razumete in ne podcenjujete, kaj vse lahko storite v enem letu,« je ob povratku na nogometne zelenice sporočil Thompson.

Here Is Fact For You ..... I was diagnosed with cancer to the day a year ago! 365 Days, 12 months, But I want you to understand, don’t underestimate what you can achieve in a year #positive #mindset #support #back #football #smile #believe #courage #strength pic.twitter.com/IKUqrAVQWy