Schürrle preprečil zmago Reala, nov hud poraz Dinama

Torkove tekme 2. kroga lige prvakov so se za slovenske nogometaše končale z različnimi razpleti. Kevin Kampl je z Bayerjem v gosteh igral 1 : 1 z Monacom, Benjamin Verbič je s Koebenhavnom premagal Brugge s 4 : 0, Petar Stojanović, ki pa zaradi poškodbe ni igral za zagrebški Dinamo, je doma izgubil proti Juventusu z 0 : 4.

V skupini E je Monaco tako zadržal vodstvo v skupini, potem ko je Kamil Glik izenačil v četrti minuti sodniškega dodatka. Na drugi tekmi je prvo zmago dosegel Tottenham.

V skupini F se je derbi skupine med dortmundsko Borussio in madridskim Realom končal z 2 : 2. Cristiano Ronaldo je v 17. minuti goste povedel v vodstvo, še v prvem polčasu je izenačil Pierre-Emerick Aubameyang, v drugem delu pa je najprej Špance v novo vodstvo popeljal Raphaael Varane, v 87. minuti pa je končni izid postavil Andre Schürrle. Obe ekipi sta na vrhu skupine s po štirimi točkami. Sporting, pri katerem Ažbeta Juga ni bilo v ekipi, je z 2 : 0 premagal varšavsko Legio.

V skupini G je Koebenhavn Benjamina Verbiča, ki je igral do 67. minute, ugnal Brugge in prišel do prve zmage. Po remiju v prvem krogu so Danci zdaj drugi v skupini. Vodi angleški prvak Leicester, ki je z 1 : 0 odpravil Porto.

V skupini H pa je torinski Juventus v Zagrebu pričakovano odpravil Dinamo. V prvem delu sta zadela Miralem Pjanić in Gonzalo Higuain, v drugem pa Paulo Dybala in Adrian Šemper, ki je zabil avtogol. Torinčani so s tem prevzeli vodstvo v skupini, na drugem mestu pa je z istim številom točk Sevilla, ki je z 1 : 0 ugnala Lyon.