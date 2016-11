Sanjsko leto za CR7

Predsednik nogometnega velikana Real Madrida Florentino Perez je prvemu zvezdniku kraljevega kluba Cristianu Ronaldu podaril majico s številko 2021. To je leto, ko bo Portugalcu potekla pogodba z Madridčani, potem ko je včeraj podaljšal staro, ki bi potekla konec junija 2018. Ronaldova celoletna plača je bila doslej približno 20 milijonov evrov, ob podpisu nove pogodbe pa so jo zagotovo ozaljšali. Trenutno poslovna skrivnost se bo kmalu razkrila, za zdaj pa naj velja, da na teden pokasira 410.000 evrov, čeprav nekateri mediji ugibajo, da bo po novem pospravil kar 600.000 evrov. Enaintridesetletnik je postavil piko na i v letu, ko je z Realom še drugič osvojil ligo prvakov, z reprezentanco Portugalske pa je postal evropski prvak. »To je najboljši trenutek v mojem življenju. Po osvojitvi lige prvakov z Realom in eura s Portugalsko sem zdaj še podaljšal pogodbo. To je sanjsko leto. To je nekaj posebnega. Saj vam pravim, življenje je lepo,« se je smejalo neutrudnemu golgeterju, ki je med galaktike prestopil leta 2009 iz Manchester Uniteda za rekordno odškodnino 96 milijonov evrov. Na 360 tekmah je za bele dosegel kar 372 zadetkov, z Realom je med drugim osvojil dve španski prvenstvi in dvakrat ligo prvakov. »Ne bom lagal, da sem pričakoval takšne številke do današnjega dne. Še naprej želim ustvarjati zgodovino, prispevati najboljše, česar sem sposoben v tem dresu. Tudi v prihodnje hočem zabijati gole in pomagati klubu pri osvajanju lovorik. In naj vam še povem, da to ni zadnja pogodba, ki jo podpisujem s klubom,« je dejal trikratni nogometaš sveta, ki se mu naslov nasmiha tudi letos. »Jaz ne glasujem, zato se s tem ne obremenjujem,« je dejal večno lačen golov, zmag, lovorik in pozornosti CR7. Naj mu verjamemo?



Če bo pogodbo odslužil do konca, bo star 36 let in s kar 12-letnim stažem v Madridu. Predsednik kluba Florentino Perez, ki je podpisal podaljšane pogodbe tudi z Garethom Balom, Tonijem Kroosom, Luko Modrićem in Lucasom Vazquezom, je dal vsem jasno vedeti: »Ronaldo je postal ikona našega kluba, simbol najboljšega kluba v zgodovini nogometa. Brez dvoma bomo v prihodnje govorili o obdobju pred Ronaldom in po Ronaldu, ko gre za Real Madrid.« Drži kot pribito! Tako kot tudi to, da Ronaldo ni zabil gola na zadnjih petih tekmah na domačem stadionu Santiago Bernabeu, kar je njegov negativni rekord, odkar živi na planetu Real Madrid. Slišal je že tudi nekaj žvižgov na ta račun. »Današnji dan je preveč poseben, da bi govoril o doseganju ali nedoseganju zadetkov,« je bil kratek. Njegovo življenje je vsekakor uspešno in lepo. In bogato.