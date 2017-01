Samoomejitev Kitajcev

PEKING – Želja kitajskih nogometnih klubov, da v svoje vrste zvabijo kar največ zvezdnikov svetovnega formata, ne pojenja. Kot zadnje se je javno izpostavilo vodstvo kluba Tianjin, ki se spogleduje z nakupom Diega Coste (Chelsea), Edinsona Cavanija (PSG), Radamela Falcaa (Monaco) in/ali Raula Jimeneza (Benfica). Lastniki kitajskih prvoligašev želijo izkoristiti kratek čas, preden bo vodstvo nogometne zveze prepovedalo nebrzdano trošenje in kopičenje največjih zvezdnikov v posameznih klubih. Nogometna zveza Kitajske (CFA) je že predstavila spremembe pravil glede registracije tujih igralcev, ki jih bo uveljavila do začetka nove sezone, ki se začne marca. Za prvoligaške klube, ki tekmujejo v tako imenovani super ligi, bo krovna organizacija še naprej dovolila registracijo petih tujih igralcev, toda le trije bodo lahko v moštvu za posamezno tekmo. Ob tem bo moral biti v letošnjem kitajskem prvenstvu super lige v udarni postavi vsake ekipe vsaj en igralec do 23 let in še vsaj en te starosti med rezervnimi igralci.



Te spremembe so za zdaj v glavnem vsi dobro sprejeli. Korejski zastopnik nogometašev Kim Dong-jun, ki skrbi tudi za nekaj kitajskih nogometašev, je prepričan, da je to dobro za domače igralce, saj bodo tudi pomembnejše vloge v klubih. »Moštva, ki bodo imela v svojih vrstah najboljše kitajske igralce, bodo uspešna, vrednost teh fantov pa bo še narasla,« je dejal Dong-jun. O tem lahko sodimo po petkovem rekordnem prestopu kitajskega vratarja Zhanga Lu to Liaoninga, ki je okrepil moštvo Tianjin Quanjian za 10 milijonov evrov odškodnine. Res je tudi, da ob nakupovanju zvezdnikov iz Evrope, Afrike in Južne Amerike usiha zanimanje kitajskih klubov za korejske igralce in druge ase iz Azije.



Z omenjenimi ukrepi naj bi na Kitajskem vsaj nekoliko normalizirali razmere na domači klubski sceni in pri razvoju domačih nogometašev. S tem nameravajo še hitreje uresničiti vse naloge v tako imenovanem generalnem načrtu reform in razvoja kitajskega nogometa. Predsednik Kitajske Xi Jinping, ki je velik ljubitelj nogometa, je močno podprl vlado in nogometno zvezo v prizadevanjih, da Kitajska do leta 2050 postane nogometna velesila in favorit za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Za promocijo nogometa na domačih tleh so kitajski milijarderji ubrali strategijo nakupovanja zvezdnikov za pregrešne vsote, kar pa ni zagotovilo za uresničitev omenjenih ciljev. Rekordna letna plača 38 milijonov evrov za argentinskega napadalca Carlosa Teveza pri klubu Shanghai Shenhua, 60 milijonov odškodnine za Brazilca Oscarja, kolikor je Chelseaju odštel Shanghai SIPG, ter številni drugi vrtoglavi zneski, ko gre za odškodnine in plače Brazilcev Hulka, Ramiresa in Alexa Teixeire, Belgijca Axela Witsela, Italijana Graziana Pelleja, Argentinca Ezequiela Lavezzija in Kolumbijca Jacksona Ramireza, so prej finančne norosti in objestno kazanje mišic kot pa kažipot za kakovostni razvoj nogometa.