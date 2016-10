Samardžić: Slovaki bodo igrali na nož

LJUBLJANA – Selektor slovenske nogometne reprezentance Srečko Katanec je včeraj na Brdu pri Kranju spet pričakal svoje izbrance, ki jih bo poskusil kar najbolje pripraviti na prihajajoči tekmi s Slovaško in Anglijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Rusiji. Katančeva četa bo v obeh obračunih gostiteljica v Stožicah, kar je lahko zanjo izjemna spodbuda, toda reprezentanti imajo na ramenih septembrski spodrsljaj iz Vilne, kjer so le remizirali (2:2) in osvojili eno točko namesto načrtovanih treh. Zdaj torej sledi prva poprava proti najmočnejšima zasedbama v skupini F. Tudi najmlajši ljubitelji nogometa vejo, da je prvi favorit za zmago v skupini Anglija, za drugo mesto in uvrstitev v dodatne kvalifikacije pa naj bi se poleg Slovaške in Slovenije potegovala še Škotska. Če poenostavimo, Slovenija za mirno nadaljevanje kvalifikacij potrebuje vsaj eno zmago iz dvobojev z Angleži in Slovaki. Že dva remija proti uglednima bi pomenila verjetno preskromno bero treh točk po treh krogih. Toda kalkulacije lahko prihranimo za poznejši čas, v prvi vrsti je pomembno, da slovenski asi v prihodnjih dneh zdravi kakovostno trenirajo in v soboto ob 20.45 v Stožicah maksimalno pripravljeni pričakajo Slovake.

